TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından hazırlanan enflasyonla mücadele programını ve Bakanımız Berat Albayrak'ın mali disiplini koruma ve fiyat istikrarını sağlamaya odaklanmış olmasını, tüm bu sıkıntıları gidermek anlamında önemli buluyor ve destekliyoruz.

Doğuş Grubu: Enflasyonla mücadele ekonomideki tüm paydaşların katılımıyla başarıya ulaşacak bir mücadeledir. Ekonomik istikrar için özel sektör ve kamunun elele vermesi, ortak bir amaç birliği ile harekete geçmesi zorunludur. Bu çerçevede Doğuş Grubu olarak enflasyonla mücadelede devletimize ve halkımıza her türlü desteği vermeye hazırız. Tüm Doğuş Grubu şirketlerimizle birlikte, ekonomik kalkınmayı hızlandırmak, sürdürülebilir hale getirmek için atılan adımlarda ve enflasyonla mücadele için yürütülen milli dayanışma içerisinde güçlü bir biçimde yer alacağız.



Türkiye, geçmişte bu birlik ve beraberliği göstermiş ve başarıya ulaşmıştır. Enflasyon da dahil olmak üzere her türlü ekonomik mücadelede devletimiz, kamu otoriteleri, iş dünyası ve sivil inisyatiflerin birlik olması ile Türkiye ekonomisinin gerçek potansiyeline ulaşacağına inancımız tamdır.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: Enflasyonla birlikte değer kaybeden yalnızca para birimi değil, aynı zamanda işverenin üretim azmi, işçinin alın teri, yani milletin servetidir. bu bağlamda üreticisinden tüketicisine, kamu sektöründen özel sektörüne kadar ekonomi içerisinde yer alan bütün aktörler olarak, enflasyonla mücadelede topyekun bir duruş sergilemek zorundayız.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: Yeni Ekonomi Programı'nın tamamlayıcı unsuru olarak hazırlanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı memnuniyetle karşılıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanacak enflasyonu paketinin, Yeni Ekonomi Programı'nı tamamlayacağını öngörüyoruz. Bu paket ile faiz, döviz ve en nihayetinde enflasyon ile ilgili beklentinin kırılacağını umuyoruz. Bu programın IMF veya uluslararası bir finans kuruluşunun kapısını çalmadan, Türkiye'nin kendi dinamikleri ile hazırlanması da önemlidir. Türkiye ekonomisi üzerine oluşturulmak istenen yanlış algı da bu programla boşa çıkarılmış olacaktır."



Boyner Grubu (Cem BOYNER): Ekonomimizin sağlıklı olabilmesi, yatırım, üretim, ticaret ve tüketim ortamının düzgün işleyebilmesi için enflasyonu düşürmek zorundayız. Alınmakta olan makroekonomik tedbirlerin yanı sıra iş dünyasının alacağı mikroekonomik tedbirlerin de tamamlayıcı olacağına inanıyoruz. Perakende sektörünün var olma nedeni, tüketicinin ihtiyaç ve taleplerini doğru yer ve zamanda karşılayabilmektir. Böyle dönemlerde de bize düşen en önemli sorumluluk; doğru ürün, doğru fiyat ve doğru kampanyalarla müşterilerimizin alım gücüne destek olmaktır. Özellikle enflasyon ortamında perakendecilerin müşterisinin yanında olması ve müşterisinin alım gücünü koruması sürdürülebilirlik için esastır. Hane ekonomilerini ayakta tutmak ve güçlendirmek zorundayız. Tüm Boyner Grup markalarında yapacağımız satış kampanyaları, indirimler ve ödeme kolaylıklarıyla müşterimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

VİDEO: BAKAN ALBAYRAK, NTV'DE ENFLASYON RAKAMLARINI DEĞERLENDİRDİ