EPDK uluslararası enerji alanında söz sahibi olmaya devam ediyor

EPDK Kurul Üyesi Çağrı Çiçek, Tayland’ın başkenti Bangkok’da gerçekleştirilen ERRA Genel Kurulu'nda "Yönetim Kurulu Üyeliği"ne üçüncü kez seçildi.

EPDK uluslararası enerji alanında söz sahibi olmaya devam ediyor

Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Kurul Üyesi Ahmet Çağrı Çiçek, Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği (ERRA) Yönetim Kurulu Üyeliğine üçüncü kez seçildi.

EPDK'den yapılan yazılı açıklamada, ERRA'nın 47 üyesi bulunduğu ve EPDK'nin birliğin yönetim kurulunda uzun süredir yer aldığı kaydedildi.

"GÖREVE YENİDEN LAYIK GÖRÜLMEK GURUR VERİCİ"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çiçek, "EPDK’yi temsilen bu önemli göreve yeniden layık görülmek gurur verici. 47 üyesi bulunan ERRA, enerji düzenleme alanında çok etkili bir yapı. Kurum olarak hem yaptığımız düzenlemeler ile ERRA üyesi ülkelere örnek olmaya hem de küresel enerji politikalarının belirlenmesine katkı sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER YARIŞTI

’ın başkenti Bangkok’da gerçekleştirilen ERRA Genel Kurulu’nda, yönetim kurulu üyeliği için Türkiye’nin yanı sıra Avusturya, Ermenistan, Kuzey Makedonya, Tayland ve Macaristan’ın düzenleyici kurumlarından üst düzey yöneticiler yarıştı.

Gizli oyla yapılan seçimler sonucunda, EPDK Kurul Üyesi Çiçek’in yanı sıra, Avusturya’dan Dietmar Preinstorfer, Tayland’dan Sudharma Yoonaidharma, Kuzey Makedonya’dan Adrijana Nelkova-Chuchuk, ve Macaristan’dan Pal Sagvari Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

ERRA Genel Kurulu ayrıca, yönetim kurulu üyelerinden Adrijana Nelkova-Chuchuk’u ERRA Başkanlığına, Pal Sagvari’yi ise ikinci kez ERRA Başkan Yardımcılığına seçti.

Genel Kurulda, birliğin mali tabloları ile iki yıllık iş planı ibra edilirken, 2025-2030 yıllarını kapsayan yeni stratejik plan da kabul edildi.

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