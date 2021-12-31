Eren Çulcuoğlu: “Dijital dönüşüm yerli iş yönetimi uygulamalarına talebi artırdı"

Dijital çağa uyum sağlamak için teknolojik altyapılarını geliştirmek isteyen şirketler, farklı ihtiyaçlarını karşılamak için iş yönetimi yazılımlarına rağbet ediyor.

ReportLinker tarafından gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları, küresel iş yönetimi yazılım pazarının 2025’e kadar her yıl ortalama %9 büyüyerek 160 milyar dolara ulaşacağına işaret ediyor. Hızla büyüyen pazar, Türkiye’den birçok başarılı yerli yazılım girişiminin vites büyütmesine kapı aralıyor.

Satış ve iş yönetimi yazılımı torkapp.com’un Satış ve Pazarlama Direktörü Eren Çulcuoğlu konuya dair şu açıklamayı yapıyor:

“Ülkemizde pek çok yetenekli yazılımcı var. Yerli yazılımlarımızın hem küresel çapta rekabet edecek potansiyelinin olduğunu, hem de global yazılımlardan birçok konuda ayrışarak özgünlük yakaladığını düşünüyorum. TORK olarak biz de satış, stok, finans ve iş takibi özellikleri ile KOBİ’lerin günlük işlerini rahatlıkla yönetmesini sağlayan bir iş yönetim yazılımı sunuyoruz. Bulut tabanlı çözümlerimizle hem yerli yazılımlardaki başarımızı pekiştirecek hem de küresel piyasada büyüyen iş hacmindeki pastadan pay almaya başlayacağız” dedi.



“Dijital dönüşüm iş yönetimi uygulamalarına talebi artırdı”

Son dönemde Türkiye’de iş yönetim yazılımlarına ilginin artırdığını kaydeden Eren Çulcuoğlu, bunun sebeplerini şu sözlerle paylaşıyor:

“Türkiye'de dijital dönüşüm, devletin e-Faturayı belirli alanlarda zorunlu tutmasının ardından ön muhasebe programları aracılığıyla tanınmaya başladı. Müşteri ihtiyaçları artarken, iş yönetimine dair beklentilere karşılık gelecek pratik çözümlerin bulunamaması ise şirketleri yeni arayışlara itti. Çünkü kullanıcılar iş yükünü minimum entegrasyon ile maksimum seviyede tek bir yazılım üzerinden çözmek istiyor. Biz de TORK olarak bu beklentiyi spesifik çözümlerle karşılamak için altyapı ve uygulamamızı güncel tutuyoruz.”



“Yerli yazılımlar küresel ürünlerden ayrışarak avantaj yakalıyor”

Yerli yazılımların yabancı menşelilerden birçok noktada ayrışarak avantaj sağladığını belirten Eren Çulcuoğlu, “Dijital dönüşüm ve işletmelerin büyüyen iş hacimleri iş dünyasının deneyimlerini kolaylaştırarak zamandan tasarruf etmesini sağlıyor. Şirketler bu noktada satış, gelir/gider, fatura, depo yönetimi gibi süreçleri yürütebilmek için iş yönetimi yazılımı arayışına giriyor. Yabancı yazılımcıları tercih eden şirketler, iç ve dış piyasada modüllerin Türkçe’ye çevirisinden kaynaklı büyük sorunlarla karşılaşıyor. Yerli yazılımlarımız bu noktada şirketler için hem özel çözümler üretiyor hem de çeviri yerine yerel dilde içerik imkânı da sunuyor. Üstelik bunu çok daha uygun fiyatlarla gerçekleştiriyor. Ülkemizde şirketlerin anlık destek alma motivasyonlarının da çok yüksek olduğunu görüyoruz. Bu ihtiyaca çözüm sunmak için geliştirdiğimiz altyapıyla global yazılım ürünlerinden ayrışarak avantaj yakalıyoruz” ifadelerini kullandı.



Global yazılımların yerel şirketlerin iş sürecinde ihtiyaç duyduğu spesifik konularda yeterli yetkinliği sunamadığını aktaran torkapp.com Satış ve Pazarlama Direktörü Eren Çulcuoğlu, yerli yazılımların özelliklerine şu sözlerle değindi:

“enerik yazılım uygulamalarında yer alan özellikler, Türkiye’deki iş yapış şekillerine çok fazla ayak uyduramıyor. Biz ise yazılımcı kadromuzla yerli şirketlerin ihtiyacına yönelik spesifik çözümleri kolayca üretebiliyoruz. Farklı alanlarda birçok başarılı projeye imza atan yerli yazılım girişimleri, yeni yıl için vizyonlarını küresel pazara göre şekillendirerek hedef büyüttü. TORK olarak bizim de vizyonumuz aynı.”



Yazılım piyasasında aktör olmanın şartlarını açıkladı

Yerli yazılımların sektörde öne çıkan aktörlere dönüşmesi için çeşitli kritik noktaların bulunduğunu belirten Eren Çulcuoğlu, uyulması gereken ilk adımları şu sözlerle paylaşıyor:

“Yerel ve küresel pazarın öncü yazılımlarından olabilmek için ilk şart, hedef kitleyi doğru belirlemek. Piyasaya sunulan ürünün ise işlevsel ve iyi kurgulanmış bir altyapıya sahip olması ve doğru çalışma prensiplerine uyması gerekiyor. Çünkü şirket verileri iş yazılımlarına emanet ediliyor. Veri odaklı çalışabilmek için de detaylı bir raporlama beklentisi gündeme geliyor. Bu yüzden iş yönetimi yazılımları hata kabul etmiyor. Raporlama çok kritik bir konu olduğu için piyasa şartları bizi bulut çözümlerimizle uyumlu bir rapor uygulaması geliştirmeye yöneltti. Bu sayede TORK, fiyat/performans noktasında bulut tabanlı çözümler arasında makası oldukça açtı.”



“2022’de hedefimiz yerli ürünlerle küresel pazara açılmak”

KOBİ’lerin satış, finans ve iş takibine yönelik işlerini rahatlıkla yapmasını sağlayan müşteri odaklı bir iş yönetimi yazılımı sunduklarını belirten Eren Çulcuoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: “Şirketler TORK ile satış yönetiminden iş takibine, e-Faturadan stok ve depo verilerine kadar yirmiyi aşkın farklı türde raporlama yapabiliyor. Her satış ve sipariş sürecinin kendine özel dinamiği olduğunun farkındayız. Bu sebeple müşterilere verilen teklif, sipariş ve devam eden aşamaların kolaylıkla görüntülenebilmesinin yanı sıra görev yönetimiyle de benzersiz bir deneyim sunuyoruz. Uzman kadromuzla birlikte 2022 hedefimizi şekillendirirken ise yerli güncel çözümlerimizi küresel piyasada rekabet edecek şekilde geliştiriyoruz.”