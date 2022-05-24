Etki girişimcileri seçildi

Vehbi Koç Vakfı ve Türkiye İş Bankası iş birliğiyle, daha yaşanabilir bir dünyayı odağına alan girişimleri desteklemek üzere bu yılın başında hayata geçirilen Etki Girişimciliği Programı’na (EGP) 6 teknoloji tabanlı girişim seçildi.



Program; nitelikli eğitim, sağlık ve kaliteli yaşam, iklim, erişilebilir ve temiz enerji, sürdürülebilir şehir ve topluluklar gibi alanlarda çevresel ve sosyal etki yaratan veya yaratma potansiyeline sahip teknoloji tabanlı girişimlerin ölçeklenmesine destek olmayı amaçlıyor. Etki Girişimciliği Programı, Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi KWORKS ve İş Bankası’nın ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı tarafından, Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı (TSGA) katkılarıyla yürütülüyor.



16 HAFTALIK ÜÇ AŞAMA



Seçilen altı teknoloji tabanlı girişim, üç aşamadan oluşan ve 16 hafta süren yoğun mentorluk sürecini kapsayan programın birinci aşamasında ürün veya hizmetlerinin piyasayla uyumunu, etki odağı ve iş modelini yeniden değerlendirecek, iş modellerini doğrulayacak. Girişimler ikinci aşamada ise sundukları çözümü müşteri ve pazar koşullarına daha uyumlu hale getirmek amacıyla en yalın çözümlerini geliştirecek. Son aşama ise çözümlerin pazara sunularak satışların artırılması ve yatırım arayışı süreçlerini kapsayacak. Program boyunca girişimler, KUSİF (Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu) uzmanlarından etki kavramı, etkinin artırılması ve ölçümü konusunda eğitim alacaklar.



Mayıs-Eylül 2022 döneminde gerçekleştirilecek Etki Girişimciliği Programı, tüm aşamaların sonunda girişimlerin yatırımcılarla ve ekosistemdeki aktörlerle buluşacağı bir günlük Impact Day etkinliği ile sona erecek.