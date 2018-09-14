Euro Bölgesi'nde temmuzda 2017'nin aynı ayına göre ihracat yüzde 9,4 ithalat da yüzde 13,4 arttı.



Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, ortak para birimi ve yasal ödeme aracı olarak Euroyu kullanan 19 üyeli Euro Bölgesi'nde, bu yılın temmuz ayında 2017'nin aynı dönemine kıyasla mevsimsellikten arındırılmamış rakamlarla ihracat yüzde 9,4 artarak 194,6 milyar Euro, ithalat da yüzde 13,4 yükselerek 177,1 milyar Euro seviyesinde gerçekleşti.



Para birliğinde geçen yılın temmuz ayında 21,6 milyar Euro düzeyinde bulunan dış ticaret fazlası, 2018'in aynı döneminde 17,6 milyar Euro oldu. Euro Bölgesi içi ticaret ise bu dönemde yüzde 9,3 artarak 162,3 milyar Euro oldu.



Euro Bölgesi'nde ocak-temmuz döneminde 2017'nin aynı sürecine göre ise ihracat yüzde 4'lük artışla 1 trilyon 319,3 milyar Euroya, ithalat yüzde 5,1'lik yükselişle 1 trilyon 200,8 milyar Euroya ulaştı. Aynı dönemde Euro Bölgesi dış ticaret fazlası 125,3 milyar Eurodan 118,5 milyar Euroya geriledi. Euro Bölgesi içi ticaret de yılın yedi ayında yüzde 6 artarak 1 trilyon 143,3 milyar Euro oldu.



Mevsimsellikten arındırılmış rakamlarla ele alındığında, Euro Bölgesi'nde temmuzda 189,2 milyar Euroluk ihracat, 176,5 milyar Euroluk ithalat yapılırken, dış ticaret fazlası 12,8 milyar Euro düzeyinde gerçekleşti.



AB, TEMMUZDA 100 MİLYON EURO DIŞ TİCARET FAZLASI VERDİ



Veriler ayrıca, 28 üyeden oluşan AB'de, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla ihracatın yüzde 9,6 artarak 170 milyar Euronun üzerine, ithalatın da yüzde 15,4 yükselerek 170,4 milyar Euroya çıktığını ortaya koydu.



AB'de temmuzda 100 milyon Euro dış ticaret fazlası gerçekleşirken, AB içi ticaret de yüzde 8,7'lik artışla 288 milyar Euro seviyesinde belirlendi.



Ocak-Temmuz 2018 dönemi ele alındığında, AB'nin ihracatı 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 3,6 artarak 1 trilyon 127,2 milyar Euroya, ithalatı da yüzde 4,5 artarak 1 trilyon 131,2 milyar Euroya çıktı. Böylece söz konusu dönemde AB, ticaret yaptığı ülkelere karşı 4,1 milyar Euro dış ticaret açığı verdi.



TÜRKİYE, DIŞ TİCARETTE AB'NİN 5'İNCİ BÜYÜK ORTAĞI



AB'nin bu yılın ocak-temmuz döneminde Türkiye'ye ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artarak 51 milyar Euro seviyesinde gerçekleşti.



Söz konusu dönemde, AB'nin Türkiye'den ithalatı ise yüzde 8,5 yükselişle 44,6 milyar Euro oldu. Böylece Türkiye, söz konusu dönemde de AB'nin dış ticaretindeki en önemli 5'inci ülke konumunu sürdürdü.



ABD, AB'NİN EN BÜYÜK TİCARET ORTAĞI



AB üyesi ülkelerin söz konusu dönemde 232,2 milyar Euroluk ihracat ve 152,9 milyar Euroluk da ithalat gerçekleştirdiği ABD, AB'nin en büyük ticaret ortağı olma konumunu Ocak-Temmuz 2018 döneminde de sürdürdü.



AB'nin ABD'ye ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 artış gösterirken, ABD'den ithalatı da yüzde 0,4 düşüş kaydetti. ABD'ye karşı AB'nin ticaret fazlası 79,3 milyar Euro olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı döneminde söz konusu fazla 67,1 milyar Euroydu.



Aynı dönemde AB'nin ikinci en büyük ticaret ortağı Çin oldu. Bu dönemde AB, 118,6 milyar Euroluk ihracat yaptığı Çin'den 217 milyar Euroluk ithalat gerçekleştirdi.



AB ülkelerinin Çin'e ihracatı söz konusu dönemde yüzde 4,5 ve Çin'den ithalatı ise yüzde 2,2 yükseldi. Dünyanın ikinci büyük ekonomisi de olan Çin, AB'ye karşı 98,4 milyar ticaret fazlası verdi. Geçen yılın aynı dönemde Çin'in AB'ye karşı ticaret fazlası 98,8 milyar Euro olmuştu.



RUSYA'NIN AB'YE İHRACATI YÜZDE 11,9 ARTTI



AB'nin bu yılın yedi ayında 91,3 milyar Euroluk ihracat ve 63,8 milyar Euroluk ithalat yaptığı İsviçre, birliğin üçüncü en önemli ticari partneri olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde, AB'nin İsviçre'ye ihracatı yüzde 0,3 artarken, ithalatı yüzde 0,6 düştü.



AB ülkelerinin 49,3 milyar Euroluk ihracat ve 95,6 milyar Euroluk ithalat gerçekleştirdiği Rusya ise en büyük dördüncü ticaret ortağı oldu. AB'nin Rusya'ya bu yılın ocak-temmuz dönemindeki ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1, bu ülkeden ithalatı da yüzde 11,9 arttı.



Öte yandan, AB'nin en büyük ticaret partnerleri sıralamasında Türkiye'yi, Norveç, Japonya, Güney Kore, Hindistan ve Kanada izledi.