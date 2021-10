Evcil hayvan pazarı 1 milyar dolara dayandı

Uluslararası Evcil Hayvan Ürün Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı Petzoo Eurasia, 21-24 Ekim’de İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek.



Pet ürünleri pazarının dünya genelinde yaklaşık 300 milyar doların üstünde olduğunu ve Türkiye’nin toplam hacminin 1 milyar dolar sınırına yaklaştığını söyleyen Petzoo fuarının organizatörü Ulusal Fuarcılık Genel Müdürü Selçuk Çetin, “Sürekli büyüme eğiliminde olan bu pazar artık milyarlar dolarlarla ifade edilen büyük bir sektör haline geldi” dedi.



Türkiye’de yaklaşık her 10 evden birinde evcil hayvan beslendiğini ifade eden Selçuk Çetin, “Adeta ailenin bir ferdi olarak görülen evcil hayvanlar için sunulan ürün ve hizmetler sürekli gelişerek dev bir pazar oluşturdu. Her yıl artarak büyüyen pazarın 2023 yılında 1 milyar doları geçmesi bekleniyor. Hayvanlar için mama, yem, kum, oyuncak, kozmetik ve bakım ürünleri, sağlık, temizlik ürünleri yanı sıra özel kıyafetler, sigorta, otel ve kuaförlük gibi birçok farklı alanda çeşitli ürün ve hizmetler sunuluyor” diye konuştu.



“SEKTÖR PANDEMİ DÖNEMİNDE BÜYÜDÜ”



Petzoo fuarının organizatörü Ulusal Fuarcılık Genel Müdürü Selçuk Çetin, sektörün her yıl büyüyen pazar hacmine dikkat çekerek “Türkiye'de 10 evden birinde kedi, köpek, kuş, balık ve buna benzer hayvan besleniyor. Evdeki dostlarımız ailenin bir parçası. Dolayısıyla onlara yönelik ürün ve hizmetler mutlak bir ihtiyaç haline geldi. Sürekli büyüme eğiliminde olan bu pazar, artık milyarlar dolarlarla ifade edilen büyük bir sektör haline geldi. Pandemi sürecinde birçok iş kolu zor durumda kalırken tersine en çok büyüyenlerden biri evcil hayvan ürünleri sektörü oldu. Türkiye pet ürünleri ve hizmetleri pazarı yıllık büyüme ortalaması yaklaşık yüzde 15 civarındayken bu oran pandemi döneminde yüzde 50 ye kadar çıktı” dedi. Çetin bu durumun nedenini, “Pandemi döneminde evcil hayvanlarıyla daha çok vakit geçirme durumunda kalan insanlar onların ihtiyaçlarına odaklandılar" şeklinde açıkladı.

“TÜRKİYE ARTIK İHRACATÇI ÜLKE”



“Artık evcil hayvanlara dair her türlü ürün ve hizmet Türkiye’de üretilebiliyor” diyen Çetin “Geçmişte neredeyse tamamı yabancı markalı ithal ürünlere bağımlı olan Türkiye pazarında yerli ürün ve hizmetler hakimiyet kurdu. Hatta yurt dışında da söz sahibi olmaya başladı. Türk evcil hayvan ürünleri sektörü her geçen gün teknoloji ve tesis yatırımlılarını arttırarak gelişmeye devam ediyor ve artık 60’tan fazla ülkeye ihracat yapan firmalarımız var. Yakın gelecekte marka ülke haline geleceğimize, büyük bir endüstri olacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.



PETZOO EURASİA AÇILIŞ İÇİN GÜN SAYIYOR



“2021’de sektörün ve tüm hayvan dostlarının dikkatini çekmeyi amaçlıyoruz” diyen Çetin sektörün gelişimi açısından fuarın lokomotif işlevi gördüğünü vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:



“Ulusal ve uluslararası evcil hayvan ürünleri sektörünün bir araya gelmesini sağlayan buluşma noktası Petzoo, pazar büyütme, sektörü geliştirme, ihracatı arttırma odaklı bir organizasyon. Uzun yıllardır süren yayın ve fuar çalışmalarımızla 2019 yılında 45 ülkeden Türkiye’ye ziyaretçi çekmeyi başarmıştık. Uzun vadede Avrasya bölgesinin en önemli organizasyonu olarak küresel pazarda Türkiye marka algısını yükseltmek amacındayız. Türkiye’de evcil hayvan sahipliliğinin artışına ve hayvan sağlığına da ayrıca katkıda bulunuyoruz. Bu anlamda da fuar ve yayınlarımız tüketicinin profesyonel bakım ile tanışması, gelişmeleri takip edebilmesi açısından da çok önemli.”



Kedi, köpek, kuş, balık benzeri birçok evcil hayvan türüne dair en yeni ürün ve hizmetlerin sergileneceği fuarda mama, yem, oyuncak, kozmetik, bakım ürünleri, destekleyici sağlık ürünleri, kum, akvaryum, temizlik ürünleri, özel kıyafetler ve aksesuarlar hayvan sahiplerinin beğenisine sunulacak. Hayvan dostları kedi, köpek yarışmaları, çeşitli showlar, evcil hayvan defileleri, ırk yarışmaları, pet kuaförleri yarışması ve derneklerle federasyonların düzenleyeceği özel etkinliklerle rengarenk görüntülere sahne olması bekleniyor. Uluslararası Evcil Hayvan Ürün Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı Petzoo Eurasia, 21-24 Ekim tarihlerinde 4 gün boyunca 11.00-19.00 saatleri arasında İstanbul Fuar Merkezinde ziyaret edilebilecek.