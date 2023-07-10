Evde bakım maaşı ne kadar oldu? (Temmuz ayı evde bakım maaşı yattı mı?)

2023 temmuz zammı ile yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı belli oldu.
Ocak zammı sonrası evde bakım aylığı 4 bin 337 lira olmuştu. Temmuz ayında memur maaş katsayısında yaşanan değişikliğin ardından, yeni evde bakım maaşı ödemesi yüzde 17,55'lik zamla birlikte 5 bin 98 lira olacak.
EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATAR?
Evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılıyor.
Buna göre; Evde bakım maaşları 15 Temmuz'dan itibaren hesaplara yatırılmaya başlayacak.
SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ ARTIRILDI
Temmuz ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1997 TL’den 2 bin 348 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 1594 TL’den 1874 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 2 bin 392 TL’den 2 bin 811 TL'ye yükseldi.
Diğer yandan 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 1594 TL’den 1874 TL'ye, hafif silikozis aylığı 3 bin 445 TL’den 4 bin 50 TL’ye, orta silikozis aylığı 3 bin 938TL’den 4 bin 629 TL’ye, ağır silikozis aylığı ise 4 bin 388 TL’den 5 bin 158 TL’ye çıktı.
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