Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? (2023 evde bakım maaşı ödeme tarihleri)

Evde bakım maaşlarının mart ayında hangi tarihlerde hesaplara yatırılacağı merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan evde bakım maaşı hizmetiyle birlikte, ihtiyaç sahibi vatandaşlar her ay belirli tutarda ödeme alıyor. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?



EVDE BAKIM MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?



Evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor.



Buna göre; Evde bakım maaşlarının 15 Mart tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?



2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu.



Buna göre; 2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım maaşı, 2023 yılında 4 bin 337 TL oldu.