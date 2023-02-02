Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? (2023 zamlı evdeki bakım maaşı ücreti)

2023 evde bakım maaşı ücretinin ne kadar olduğu ve ne zaman hesaplara yatırılacağı, evde bakım desteği için başvuruda bulunan birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?



2023 ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?



Evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor.



Buna göre; Zamlı evde bakım maaşlarının 15 Şubat tarihinden itibaren yatırılması bekleniyor.



2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?



2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu.



Buna göre; 2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım maaşı, 2023 yılında 4 bin 337 TL oldu.