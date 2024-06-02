Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? (Haziran ayı evde bakım maaşı sorgulama)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan sosyal yardımlardan biri de evde bakım maaşıdır. Evde bakım maaşı; evde bakıma muhtaç hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara her ay bakım ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ödenir.
EVDE BAKIM MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENİR?
Evde bakım maaşları genellikle her ayın 15 ila 31’i arasında yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ödemeler yatırılmaya başladığında kamuoyunu bilgilendiriyor.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER
e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım maaşları il il sorgulanabiliyor.
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifereleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
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