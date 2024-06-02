Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? (Haziran ayı evde bakım maaşı sorgulama)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan sosyal yardımlardan biri de evde bakım maaşıdır. Evde bakım maaşı; evde bakıma muhtaç hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara her ay bakım ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ödenir.