Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? (Haziran ayı evde bakım maaşı sorgulama)

Haziran ayının ilk haftasında evde bakım maaşı ödemelerine yönelik araştırmalar hız kazandı. Evde bakım maaşı almaya hak kazanan vatandaşlar haziran ayı ödemelerinin yapılacağı tarihi araştırıyor. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? (Haziran ayı evde bakım maaşı sorgulama)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan sosyal yardımlardan biri de evde bakım maaşıdır. Evde bakım maaşı; evde bakıma muhtaç hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara her ay bakım ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ödenir.

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? (Haziran ayı evde bakım maaşı sorgulama) - 1

EVDE BAKIM MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENİR?

Evde bakım maaşları genellikle her ayın 15 ila 31’i arasında yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ödemeler yatırılmaya başladığında kamuoyunu bilgilendiriyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım maaşları il il sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifereleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

  • Etiketler :
  • Haberler -
  • Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama
  • Ekonomi
  • Evde Bakım Maaşı

EKONOMİ HABERLERİ

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde? (2024 TÜİK mayıs ayı enflasyon kararı)

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde? (2024 TÜİK mayıs ayı enflasyon kararı)

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne zaman? (2024 ECB haziran ayı faiz kararı)

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne zaman? (2024 ECB haziran ayı faiz kararı)

Yüzde 25 kira artışı ne zamana kadar geçerli? 1 Temmuz’dan sonra kira artış oranı değişecek mi, zam nasıl belirlenecek?

Yüzde 25 kira artışı ne zamana kadar geçerli? 1 Temmuz’dan sonra kira artış oranı değişecek mi, zam nasıl belirlenecek?

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması

Sarp Sınır Kapısı'ndan TIR geçişlerinde rekor

Sarp Sınır Kapısı'ndan TIR geçişlerinde rekor

Devalüasyon ne demek? Bir ülkede devalüasyon olursa ne olur?

Devalüasyon ne demek? Bir ülkede devalüasyon olursa ne olur?

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...