Evde bakım maaşları ne kadar oldu, zamlı maaşlar yattı mı? (e-Devlet evde bakım maaşı sorgulama)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, her ay ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen evde bakım maaşının şubat ayı ödemeleri merak ediliyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırıldığını duyurdu.

Evde bakım maaşları ne kadar oldu, zamlı maaşlar yattı mı? (e-Devlet evde bakım maaşı sorgulama)

Yaşlı ve engelli aylığı hesaplara yatırıldı. Zamlı evde bakım maaşları şubat maaşlarıyla birlikte hak sahiplerine ödendi.

Evde bakım maaşları ne kadar oldu, zamlı maaşlar yattı mı? (e-Devlet evde bakım maaşı sorgulama) - 1

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yaşlı aylığı 2 bin 348 TL’den 3 bin 504 TL’ye yükselirken, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşlarımızın aylıkları ve 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 1874 TL'den 2 bin 797 TL'ye çıktı. Yine yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlarımızın aylıkları da 2 bin 811 TL'den 4 bin 196 TL'ye yükseldi

Evde bakım maaşları ne kadar oldu, zamlı maaşlar yattı mı? (e-Devlet evde bakım maaşı sorgulama) - 2

E-DEVLET BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifereleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

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