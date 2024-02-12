Evde bakım maaşları ne kadar oldu, zamlı maaşlar yattı mı? (e-Devlet evde bakım maaşı sorgulama)

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yaşlı aylığı 2 bin 348 TL’den 3 bin 504 TL’ye yükselirken, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşlarımızın aylıkları ve 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 1874 TL'den 2 bin 797 TL'ye çıktı. Yine yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlarımızın aylıkları da 2 bin 811 TL'den 4 bin 196 TL'ye yükseldi