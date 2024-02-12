Evde bakım maaşları ne kadar oldu, zamlı maaşlar yattı mı? (e-Devlet evde bakım maaşı sorgulama)

Yaşlı ve engelli aylığı hesaplara yatırıldı. Zamlı evde bakım maaşları şubat maaşlarıyla birlikte hak sahiplerine ödendi.
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Yaşlı aylığı 2 bin 348 TL’den 3 bin 504 TL’ye yükselirken, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşlarımızın aylıkları ve 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 1874 TL'den 2 bin 797 TL'ye çıktı. Yine yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlarımızın aylıkları da 2 bin 811 TL'den 4 bin 196 TL'ye yükseldi
E-DEVLET BAKIM MAAŞI SORGULAMA
e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifereleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
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