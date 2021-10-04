Evergrande hisseleri Hong Kong'da işleme kapatıldı

Çinli sıkıntılı durumda olan dev gayrimenkul geliştirme şirketi Evergrande'nin ve gayrimenkul yönetim biriminin hisseleri Hong Kong borsasında işleme kapatıldı.

Çin'in bir zamanlar en büyük gayrimenkul geliştirme şirketi olan Evergrande 305 milyar dolar olan borcunu ödeyemediği için ülkenin en büyük yeniden yapılandırmasıyla karşı karşıya kalabilir.

Hong Kong borsası Evergrande ve Evergrande Property Services Group'un hisselerinin işleme kapatılmasına dair bir gerekçe bildirmezken, hisselerin işleme kapatılması konusunda kimin adım attığı kesin değil. Evergrande henüz konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.



Ancak, bu adım varlık satışına gidilebileceği spekülasyonlarına neden olurken, aynı zamanda Evergrande iflas eder ya da tasfiye edilirse piyasalarda krizin Çin'in gayrimenkul sektörüne ya da genel olarak tüm ekonomiye yayılabileceği riskine dair endişeleri tekrar gündeme getirdi.