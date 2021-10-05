Evergrande'nin ardından bir şirket daha ödeme yapamadı

Çin'de emlak sektöründeki şirketlerde yaşanan nakit krizi büyüyor. Haftalardır sorunlar yaşayan Evergrande'nin ardından Fantasia Holdings de tahvil borcunu ödeyemedi.

Reuters 05.10.2021 - 09:29

Evergrande'nin ardından bir şirket daha ödeme yapamadı

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Çinli inşaat ve gayrimenkul şirketi Evergrande'nin ardından aynı sektörde faaliyet gösteren Fantasia Holdings de 206 milyon dolar tutarındaki borcunun ödemesini zamanında yapamadı.

Şirketin uluslararası piyasalarda işlem gören dolar cinsi tahvilleri dün yaşanan satışlarda piyasa değerinin neredeyse yarısını kaybetti.

20 EYLÜL'DE AÇIKLAMIŞTI

Fantasia, 20 Eylül'de yeterli işletme sermayesine sahip olduğunu ve likidite sorunu yaşamadığını açıklamıştı.

Çin basınında dün yer alan habere göre Çinli sıkıntılı durumda olan dev gayrimenkul geliştirme şirketi Evergrande ise gayrimenkul yönetim biriminin hisselerinin yarısını Hopson Development'a 5 milyar doların üzerinde bir tutara satacak. 

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