FATF nedir, ne zaman kuruldu?

Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force – FATF), “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı” ile mücadelede uluslararası standartlar oluşturmak ve söz konusu standartlarla uyumlu yasal ve kurumsal tedbirlerin alınması ve bu tedbirlerin operasyonel açıdan etkili bir şekilde uygulanmasını teşvik etmek amacıyla 1989 yılında G-7 ülkelerinin (ABD, Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Kanada) Paris’te yapılan toplantısında kurulan hükümetler arası bir organizasyondur.



FATF, sekreterya hizmetlerini Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (Organisation For Economic Cooperation and Development-OECD) Paris’teki merkezinde yürütmektedir. Buna karşın, FATF’in OECD ile organik bağı bulunmamakta ve çalışmalarını bağımsız olarak yürütmektedir.



FATF’in görev süresi, kuruluşundan itibaren periyodik olarak uzatılırken, 2019 yılının Nisan ayında alınan kararla süresiz hale getirilmiştir.



FATF’nin karar mercii olan Genel Kurul yılda üç kez toplanmaktadır.



FATF Başkanı, Genel Kurul tarafından FATF üyeleri arasından iki yıllık bir süre için atanmaktadır.

TÜRKİYE NE ZAMAN ÜYE OLDU?



Türkiye'nin 1991'de üye olduğu FATF'nin 37 ülke ve 2 kurumdan oluşan toplamda 39 üyesi mevcut. Kurum, 11 Eylül saldırılarının yaşandığı 2001 yılından bu yana terörün finansmanının kontrolü görevini de yürütüyor.