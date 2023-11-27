FED faiz kararı ne zaman? (2023 FED aralık ayı PPK faiz kararı toplantısı)

ANALİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomide yumuşak inişi sağlayabileceğine yönelik güçlü beklentilere karşın yeni haftada Çin'de açıklanan makroekonomik verilerin kötü gelmesi, piyasalarda Fed kaynaklı iyimserliği azalttı.



Orta Doğu'dan gelen haber akışı da varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, dün yaptığı açıklamada, çatışmalara verilen 4 günlük "insani aranın" ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı planını onayladığı belirtti.



Analistler, bu hafta Fed Başkanı Jerome Powel'ın yapacağı açıklamalar ile ABD'de açıklanacak büyüme verisinin piyasaların odak noktasında olacağını söyledi.



KASIM AYI FAİZ KARARI NE OLDU?



ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.



Banka böylece 2 toplantı üst üste faizi değiştirmedi.