FED faiz kararı ne zaman? 2024 yılının ikinci toplantı tarihi

FED'in yıl içerisinde gerçekleştireceği ikinci toplantı tarihi, yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. ABD Merkez Bankası tarafından yayımlanan Para Politikası Kurulu takvimiyle birlikte FED faiz kararı toplantı tarihi belli oldu.
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?
ABD Merkez bankası (FED) 2024 yılı faiz kararı toplantı takvimi belli oldu. Takvime göre, FED 20 Mart, 1 Mayıs, 12 Haziran, 31 Temmuz, 18 Eylül, 7 Kasım ve 18 Aralık tarihlerinde faiz kararını açıklayacak.
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