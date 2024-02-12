FED faiz kararı ne zaman? 2024 yılının ikinci toplantı tarihi

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı için tarih araştırmaları sürüyor. Altın, dolar ve kripto para yatırımcıları tarafından merakla beklenen FED'in yıllık toplantı takvimi belli oldu. Peki, takvime göre, FED toplantısı ne zaman gerçekleşecek?

FED faiz kararı ne zaman? 2024 yılının ikinci toplantı tarihi

'in yıl içerisinde gerçekleştireceği ikinci toplantı tarihi, yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. ABD Merkez Bankası tarafından yayımlanan Para Politikası Kurulu takvimiyle birlikte FED faiz kararı toplantı tarihi belli oldu.

FED faiz kararı ne zaman? 2024 yılının ikinci toplantı tarihi - 1

FED KARARI NE ZAMAN?

ABD Merkez bankası (FED) 2024 yılı faiz kararı toplantı takvimi belli oldu. Takvime göre, FED 20 Mart, 1 Mayıs, 12 Haziran, 31 Temmuz, 18 Eylül, 7 Kasım ve 18 Aralık tarihlerinde faiz kararını açıklayacak.

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