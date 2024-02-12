FED faiz kararı ne zaman? 2024 yılının ikinci toplantı tarihi

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?



ABD Merkez bankası (FED) 2024 yılı faiz kararı toplantı takvimi belli oldu. Takvime göre, FED 20 Mart, 1 Mayıs, 12 Haziran, 31 Temmuz, 18 Eylül, 7 Kasım ve 18 Aralık tarihlerinde faiz kararını açıklayacak.