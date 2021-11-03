FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Piyasalar, Amerikan Merkez Bankası Fed'in bugün varlık alımı azaltımı açıklayıp açıklanmayacağına odaklandı. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

Haberler 03.11.2021 - 08:31

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

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Amerikan bu akşam TSİ 21.00’de faiz kararını açıklayacak, Fed Başkanı Jerome Powell TSİ 21.30’da basın toplantısı düzenleyecek.

Son FED faiz toplantısı, 21-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti.

ABD Merkez Bankası (FED), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Ayrıca Fed’in eylül ayında gerçekleştirdiği Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının tutanaklarında varlık alımlarının kademeli olarak azaltılmasına kasım veya aralık ortasında başlanabileceği belirtilmişti.

Fed’in bugün varlık alım azaltımları konusunda açıklama yapması bekleniyor. 

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