FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2023 FED eylül ayı faiz kararı toplantısı)

Eylül ayı FED faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Dünya ekonomisini yakından ilgilendiren FED faiz kararının, eylül ayından ne yönde olacağı merak ediliyor. FED'in eylül toplantısında politika faizi açıklayacağı tarih belli oldu. Peki, eylül ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?



FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.



Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 19-20 Eylül tarihlerinde yapılacak ve 20 Eylül akşamı saat 21.00'da kritik faiz kararı açıklanacak.



ANALİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?



Enerji sektöründe yaşanan arz kesintilerinin yarın açıklanacak enflasyon verilerinde etkisinin görülebileceğini belirten analistler, enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi halinde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar 1 faiz artırımına daha gitme ihtimalinin artabileceğini vurguladı. Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını anımsatarak, Banka'nın kasım toplantısında ise nasıl bir yol izleyeceğinin belirsizliğini koruduğunu dile getirdi. ALTIN TÜRÜ Satış Değişim % Saat