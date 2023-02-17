FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2023 şubat FED faiz kararı toplantısı)

FED şubat ayı faiz kararının ne zaman açıklanacağı, yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. ABD Merkez Bankası tarafından yayımlanan Para Politikası Kurulu takvimiyle birlikte FED faiz kararı toplantı tarihi belli oldu. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?



FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



FED faiz toplantısı 21-22 Mart tarihlerinde yapılacak.

FED Başkanı Powell'ın 22 Mart akşamı saat 21.00'da şubat ayı FED faiz kararını açıklaması bekleniyor.