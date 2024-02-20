FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2024 FED mart ayı PPK faiz kararı)

2024 mart ayı FED faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Altın, dolar, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen FED faiz kararı öncesinde, ekonomistlerin beklentisi merak ediliyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?



FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ABD Merkez bankası (FED) mart ayı faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.



Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 20 Mart 2024 tarihinde yapılacak ve akşam saat 21.00'da kritik faiz kararı açıklanacak.



YILIN İLK FAİZ KARARI AÇIKLANDI



ABD Merkez Bankası (Fed), ocak ayında politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.



Fed Başkanı Jerome Powell, karar sonrası yaptığı açıklamada, "Politika faizi muhtemelen zirvede, ekonominin de beklendiği gibi seyretmesi durumunda, bu yıl faiz indirimlerine başlamanın uygun olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.