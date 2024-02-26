FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası toplantı tarihi

Fed, faiz indiriminde mart ihtimalini oldukça zayıflattı. ABD Merkez Bankası (Fed), bu yılın ilk toplantısında para politikasında daha fazla sıkılaşma ihtimalini sonlandırırken, faiz indirimlerinin ise mart ayı gibi erken bir tarihte başlamayacağının sinyalini verdi. ABD Merkez Bankası, yeni faiz kararını mart ayındaki toplantının sonunda açıklayacak. İşte, FED faiz kararı hakkında son bilgiler...



FED'İN SON FAİZ KARARI



Fed, iki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmuştu.



FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ABD Merkez bankası (FED) mart ayı faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.



Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 20 Mart 2024 tarihinde yapılacak ve akşam saat 21.00'da kritik faiz kararı açıklanacak.



FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?



Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair belirsizliğin sürdüğünü belirterek, dün yayımlanan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının, yetkililerin para politikasını hızlı gevşetme konusunda endişelerini gösterdiğini söyledi.



Tutanaklarda, Fed yetkililerinin, enflasyonun düşürülmesinde daha fazla ilerleme kaydedilmesinin beklenenden daha uzun sürebileceği ihtimaline ağırlık verdiği görüldü.



Tutanaklar sonrası, para piyasalarında Fed'in martta faizi sabit bırakacağına dair beklentide değişiklik olmazken, bankanın mayısta faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 29, haziranda başlama ihtimali de 70 ile fiyatlanıyor.