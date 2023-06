FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası'nın haziran ayı toplantısı için geri sayım sürüyor

ABD'DE ENFLASYON VE FED'İ BEKLİYOR

ABD'de pay piyasaları, Fed'in faiz kararı öncesinde ki son haftada pozitif bir seyir izlerken, gelecek hafta enflasyon verileri ve bankanın açıklayacağı para politikası kararı yatırımcıların odağına yerleşti.



Analistler, Fed'in para politikalarına ilişkin belirsizliklerin gün geçtikçe azalsa da yatırımcıların gelecek hafta atılacak adımları fiyatlama konusunda temkinli davrandıklarını ifade etti.



Ülkede geçen hafta açıklanan makroekonomik veriler de karışık sinyaller vermeyi sürdürdü. Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayısta aylık bazda 1,6 puan azalışla 50,3'e düşerken, fabrika siparişleri nisanda yüzde 0,4 artsa da öngörüleri karşılayamadı.



Öte yandan, ABD'de geçen hafta hisse bazlı ve kripto para borsalarına dair haber akışı öne çıktı. Kripto para borsası Binance'e dava açtığını bildiren ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), başka bir kripto para borsası olan Coinbase'e de kural ihlalleri gerekçesiyle dava açtığını duyurdu.



Binance'in ABD iştiraki de SEC'in varlıklarını dondurmasını istemesinin ardından dolar mevduatlarını askıya alacağını açıkladı.



SEC Başkanı Gary Gensler, CNBC'ye yaptığı değerlendirmede, daha fazla dijital para birimine ihtiyaç duymadıklarını belirterek, tokenlerin gerçek değerini sorguladığını dile getirdi.



Bu gelişmelerin ardından Nasdaq endeksinde işlem gören Coinbase'in hisseleri haftayı yaklaşık yüzde 17 değer kaybıyla kapattı.



Ayrıca, ABD'li otomobil üreticisi General Motors'un, Kuzey Amerika'daki şarj ağını kullanmak için Tesla ile anlaştığını duyurmasıyla şirketin hisseleri haftalık bazda yüzde 5,7 artış gösterirken, Tesla hisselerinin önceki haftaya göre yüzde 14,2 değer kazanması dikkati çekti.



Söz konusu gelişmelerle geçen hafta New York borsasında S&P 500 yüzde 0,5 artışla son on ayın en yüksek seviyesine çıkarken, Dow Jones endeksi de yüzde 0,3 değer kazanarak son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Nasdaq endeksi de yüzde 0,1 yükselişle yaklaşık son 14 ayın zirvesini test etti.



12 Haziran ile başlayan haftanın veri takviminde, salı günü enflasyon, çarşamba günü Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Fed'in para politikası kararı, perşembe günü haftalık işsizlik başvuruları, perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri takip edilecek.