FED faiz kararı ne zaman? Yılın ilk faizi (2023 FED ocak ayı faiz kararı)

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı, 2023 yılına girilmesiyle birlikte dolar, kripto para ve altın yatırımcıları tarafından sorgulanıyor. Yeni yılda FED'in nasıl bir faiz politikası izleyeceği, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki, ocak ayı FED faiz kararı ne zaman?

FED faiz kararı ne zaman? Yılın ilk faizi (2023 FED ocak ayı faiz kararı)

FED faiz kararının ne zaman açıklanacağı, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Yeni yıla girilmesiyle birlikte FED'in faiz politikasına nasıl devam edeceği, küresel piyasaların yakından takibinde yer alıyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman?

FED KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

(FED) faiz kararı için toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; FED, 2023 yılının ilk faiz toplantısını 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde yapacak. Kararın ardından FED Başkanı Powell'ın 1 Şubat akşamı açıklama yapması bekleniyor.

FED faiz kararı ne zaman? Yılın ilk faizi (2023 FED ocak ayı faiz kararı) - 1

2022 YILININ SON FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

, yılın son toplantısında faizi 50 baz puan artırdı. Art arda 7. kez faiz artıran Fed, politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkardı.

Fed Başkanı Powell, kararın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Gelecek toplantıda daha yavaş bir faiz artırımına gitmek mantıklı görünüyor" açıklamasında bulundu.

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