FED faiz kararı ne zaman? Yılın ilk faizi (2023 FED ocak ayı faiz kararı)

FED faiz kararının ne zaman açıklanacağı, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Yeni yıla girilmesiyle birlikte FED'in faiz politikasına nasıl devam edeceği, küresel piyasaların yakından takibinde yer alıyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman?



FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı için toplantı takvimi belli oldu.



Buna göre; FED, 2023 yılının ilk faiz toplantısını 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde yapacak. Kararın ardından FED Başkanı Powell'ın 1 Şubat akşamı açıklama yapması bekleniyor.

2022 YILININ SON FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?



Fed, yılın son toplantısında faizi 50 baz puan artırdı. Art arda 7. kez faiz artıran Fed, politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkardı.



Fed Başkanı Powell, kararın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Gelecek toplantıda daha yavaş bir faiz artırımına gitmek mantıklı görünüyor" açıklamasında bulundu.