FED faiz kararı toplantısı ne zaman? Piyasaların beklentisi ne yönde? (2023 FED ocak ayı PPK faiz kararı)

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı toplantısı öncesinde piyasaların nabzı ölçülmeye devam ediyor. 2023 yılının ilk faiz kararını açıklayacak olan FED'in politika faizini kaç baz puan arttıracağına yönelik piyasaların beklentisi merak ediliyor. Peki, FED faiz kararı toplantısı ne zaman?

FED faiz kararı toplantısı ne zaman? Piyasaların beklentisi ne yönde? (2023 FED ocak ayı PPK faiz kararı)

FED faiz kararı toplantısıyla ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. FED, yılın son toplantısında faizi 50 baz puan artırarak üst üste 7. kez faiz artırımına gitmişti. Peki, ocak ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası (FED) faiz kararı için toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; FED, 2023 yılının ilk faiz toplantısını 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde yapacak. Kararın ardından FED Başkanı Powell'ın 1 Şubat akşamı açıklama yapması bekleniyor.

PİYASALARIN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Analistler, tutanaklardaki olası ipuçlarının para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasına yardımcı olabileceğini kaydederek, nihai faiz oranına yönelik değerlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre 'in yüzde 70 ihtimalle şubatta 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, 50 baz puanlık faiz artırım ihtimali de yüzde 30 olasılıkla güçlü kalmaya devam ediyor.

FED faiz kararı toplantısı ne zaman? Piyasaların beklentisi ne yönde? (2023 FED ocak ayı PPK faiz kararı) - 1

2022 ARALIK AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

FED, yılın son toplantısında faizi 50 baz puan artırdı. Art arda 7. kez faiz artıran Fed, politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkardı.

FED Başkanı Powell, kararın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Gelecek toplantıda daha yavaş bir faiz artırımına gitmek mantıklı görünüyor" açıklamasında bulundu.

FED faiz kararı toplantısı ne zaman? Piyasaların beklentisi ne yönde? (2023 FED ocak ayı PPK faiz kararı) - 2

2023 FED TOPLANTI TAKVİMİ

FED'in 2023 yılı toplantı takvimi belli oldu. FED'in bu yılki toplantı tarihleri şöyle;

Ocak/Şubat: 31-1

Mart: 21-22

Mayıs: 2-3

Haziran: 13-14

Temmuz: 25-26

Eylül: 19-20

Ekim/Kasım: 31-1

Aralık: 12-13

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