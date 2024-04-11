FED nisan faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED toplantı tarihi

ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu. Fed 2024 yılında toplamda 8 toplantı gerçekleştirecek. Takvime göre, FED faiz toplantılarından birini mayıs ayında gerçekleştirecek.
Takvime göre; FED faiz kararı toplantısı 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da kritik faiz kararı açıklanacak.
Yatırımcılar ABD'de açıklanan verilerde ve Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinde faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin daha fazla ipucu ararken para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın mayıs ayındaki toplantısında da politika faizini yüzde 90 ihtimalle sabit tutacağı, haziran ayında ise yüzde 58 ihtimalle faiz indirimlerine başlayacağı öngörülüyor.
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