FED nisan faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED toplantı tarihi

Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları FED'in faiz kararına odaklandı. ABD Merkez Bankası (Fed) mart ayı toplantısında beklentiler dahilinde politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmuştu. Peki, FED nisan faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED nisan faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED toplantı tarihi

ABD Merkez bankası (FED) kararı toplantı takvimi belli oldu.  2024 yılında toplamda 8 toplantı gerçekleştirecek. Takvime göre, FED faiz toplantılarından birini mayıs ayında gerçekleştirecek.

FED nisan faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED toplantı tarihi - 1 Ara

Takvime göre; FED faiz kararı toplantısı 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da kritik faiz kararı açıklanacak.

FED nisan faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED toplantı tarihi - 2

Yatırımcılar ABD'de açıklanan verilerde ve Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinde faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin daha fazla ipucu ararken para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın mayıs ayındaki toplantısında da politika faizini yüzde 90 ihtimalle sabit tutacağı, haziran ayında ise yüzde 58 ihtimalle faiz indirimlerine başlayacağı öngörülüyor.

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