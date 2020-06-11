Fed toplantısı sonrası faiz kararı açıklandı

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.



Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.



Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ABD ve dünya genelinde ekonomik sıkıntılara neden olduğuna işaret edilen açıklamada, bankanın bu zorlu dönemde ABD ekonomisini desteklemek için tüm araçlarını kullanmaya, böylece maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerini desteklemeye kararlı olduğu vurgulandı.



"SALGIN ORTA VADEDE ÖNEMLİ RİSK OLUŞTURUYOR"



Açıklamada, salgın ve halk sağlığını korumaya yönelik alınan önlemlerin, ekonomik faaliyette sert düşüşler ve iş kayıplarına neden olduğu anımsatılarak, zayıflayan talep ve önemli ölçüde düşüş gösteren petrol fiyatlarının tüketici enflasyonunu düşürdüğü aktarıldı.



Şirketlere ve hane halkına kredi akışını desteklemeye yönelik politika önlemleriyle finansal koşulların iyileştiğine dikkat çekilen açıklamada, halk sağlığı krizinin yakın dönemde ekonomik faaliyet, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı yaratmaya devam edeceği ve orta vadede ekonomik görünüm üzerinde önemli riskler oluşturduğu ifade edildi.



Açıklamada, bu gelişmeler doğrultusunda Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) federal fon oranı için hedef aralığını yüzde 0 ila 0,25 arasında tutmaya karar verdiği kaydedildi.



HEDEF ARALIĞINI SÜRDÜRME SİNYALİ



Fed'in açıklamasında, ekonominin son sıkıntıları atlattığından ve maksimum istihdam ile fiyat istikrarı hedeflerine ulaşma yoluna girdiğinden emin olana kadar söz konusu hedef faiz aralığının sürdürülmesinin beklendiği aktarıldı.



Komitenin, halk sağlığıyla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere ekonomik görünüme ilişkin gelişmeleri izlemeye devam edeceği belirtilen açıklamada, ekonomiyi desteklemek için uygun araçların kullanılacağı ifade edildi.



Açıklamada, hane halkı ve işletmelere yönelik kredi akışını desteklemek için Fed'in gelecek aylarda hazine tahvilleri ve ipoteğe dayalı menkul kıymet alımlarını artıracağı kaydedildi.



Büyük ölçekli gecelik ve vadeli repo işlemlerinin de devam edeceği belirtilen açıklamada, Komitenin gelişmeleri yakından takip edeceği ve uygun adımları atacağının altı çizildi.



AMERİKAN EKONOMİSİ İÇİN BU YIL YÜZDE 6,5'LİK DARALMA BEKLENTİSİ



ABD ekonomisi için uzun vadeli büyüme beklentisinin yüzde 1,8 seviyesine çekildiği kaydedilen açıklamada, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 6,5 daralacağı, 2021'de yüzde 5, 2022'de ise yüzde 3,5 büyüyeceğinin tahmin edildiği bildirildi.



Açıklamada, Fed'in fonlama oranına ilişkin medyan beklentisinin ise 2020, 2021 ve 2022 yılları için yüzde 0,1, uzun dönem ortalama faiz beklentisinin ise yüzde 2,5 olduğu kaydedildi.



İşsizlik oranına ilişkin tahminlerin de yer aldığı açıklamada, ülkedeki işsizliğin bu yıl yüzde 9,3, 2021'de yüzde 6,5 ve 2022'de yüzde 5,5 olacağının öngörüldüğü ifade edildi.

"ORANLARI ARTIRMAYI DÜŞÜNMEYİ BİLE DÜŞÜNMÜYORUZ"

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz oranlarını artırmayı düşünmediklerini belirterek, ekonomideki toparlanmanın yılın ikinci yarısında başlamasının beklendiğini ifade etti.



Powell, Fed'in politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutmasının ardından, telekonferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.



Salgının ABD ve dünya genelinde çok büyük sıkıntılara neden olduğunu anımsatan Jerome Powell, geleceğe yönelik büyük bir belirsizlik olduğunu, istikrarın sağlanması, toparlanmanın mümkün olduğunca güçlü olması ve kalıcı ekonomiye yönelik kalıcı zararın önlenmesi için Fed'in araçlarını kullanmakta kararlı olduğunu söyledi.



Powell, salgın ve buna karşı alınan önlemlerin ekonomik faaliyette sert düşüşe neden olduğuna ve iş kayıplarını artırdığına işaret ederek, "Harcama ve üretim göstergeleri nisan ayında azalış gösterdi ve gayri safi yurt içi hasıladaki düşüş bu çeyrekte büyük ihtimalle rekor seviyede olacak" değerlendirmesinde bulundu.



"İŞSİZLİK ORANI TARİHİ YÜKSEK SEVİYELERDE"



İstihdamın mayıs ayında beklenmedik bir şekilde olumlu geldiğini hatırlatan Fed Başkanı Powell, ancak şubat ayından bu yana yaklaşık 20 milyon kişinin işini kaybettiğini aktardı.



Powell, işsizlik artışının özellikle düşük ücretli çalışanlar, kadınlar siyahi Amerikalılar ve Hispanikler arasında daha yüksek olduğunu ifade etti.



Son haftalarda bazı göstergelerin ekonominin bazı kesimlerinde istikrara ve hatta ılımlı bir toparlanmaya işaret ettiğini belirten Jerome Powell, "Mayıs ayında görülen iyileşmeye rağmen işsizlik tarihi yüksek seviyelerde olmaya devam ediyor" diye konuştu.



ENFLASYON YÜZDE 2 HEDEFİNİN ALTINA DÜŞTÜ



Powell, özellikle salgından en çok etkilenen sektörlerde zayıf talebin tüketici fiyatlarını düşürdüğüne işaret ederek, enflasyonun yüzde 2 hedefinin altına düştüğünü dile getirdi.



Ekonomideki daralmanın boyutunun ve iyileşme hızının belirsizliğini koruduğunu belirten Fed Başkanı Powell, "Hepimiz normale dönmek istiyoruz, ancak insanların geniş kapsamlı faaliyetlere yeniden girmenin güvenli olduğundan emin olana kadar tam bir toparlanmanın gerçekleşmesi olası değil." dedi.



Powell, "Bu zorlu dönemde ekonomiyi desteklemek için tüm araçlarımızı kullanmaya kararlıyız. Mart ayında politika faizi oranını hızlıca sıfıra yakın seviyeye düşürdük. Ekonominin son sıkıntıları atlattığından ve maksimum istihdam ile fiyat istikrarı hedeflerini başaracağından emin olana kadar bu seviyede tutmayı bekliyoruz." şeklinde konuştu.



TAHVİL VE MENKUL KIYMET ALIMLARI ARTIRILACAK



Ekonomideki kredi akışını desteklemeye yönelik güçlü adımlar attıklarını anımsatan Jerome Powell, kredi akışının korunmasının ekonominin gördüğü zararın hafifletilmesi ve toparlanmanın sağlanması için zaruri olduğunu ifade etti.



Powell, marttan bu yana büyük miktarda menkul kıymet alımı yaptıklarını belirterek, bu alımların piyasa koşullarının iyileşmesine yardımcı olduğunu, hazine tahvili ve ipoteğe dayalı menkul kıymet alımlarını gelecek aylarda artıracaklarını bildirdi.



Fed'in kredi programlarına da değinen Jerome Powell, toparlanma yolunda güçlü bir şekilde ilerlendiğine emin olana kadar Fed'in imkanlarını güçlü, proaktif ve agresif bir şekilde kullanmaya devam edeceğini kaydetti.



EKONOMİK TOPARLANMA YILIN İKİNCİ YARISINDA BAŞLAYACAK



Powell, Fed'in ekonomik tahminlerine de değinerek, "Hazirandaki ekonomik beklentilerin gösterdiği şey, bu yılın ikinici yarısında başlayan ve sıfıra yakın seviyelerdeki faiz oranlarının desteğiyle önümüzdeki birkaç yıl boyunca devam edecek ekonomik toparlanma beklentisidir" dedi.



Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Fed Başkanı Powell, faiz oranlarına ilişkin bir soruya, "Oranları artırmayı düşünmeyi bile düşünmüyoruz. Düşündüğümüz şey ekonomiyi desteklemek. Bunun biraz zaman alacağını düşünüyoruz" yanıtını verdi.



Powell, Fed ve ABD Kongresinin Covid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı daha fazla adım atmasının gerekebileceğini belirterek, Kovid-19 salgınında ikinci bir dalganın ekonomik toparlanmaya zarar verebileceğini ifade etti.

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