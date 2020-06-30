Fitness uygulaması Mirror 500 milyon dolara satılıyor

Kanada merkezli bir spor giyim markası olan Lululemon, ev fitness şirketi Mirror'ı 500 milyon dolara satın alıyor. Mirror geliştirdiği akıllı aynalar sayesinde kullanıcılarının evde rahat bir şekilde spor yapmalarını sağlıyor.

30.06.2020 - 13:45

Fitness uygulaması Mirror 500 milyon dolara satılıyor

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Spor giyim şirketi Lululemon, uzaktan egzersiz hizmeti sağlayan Mirror isimli girişimi satın almak için anlaştığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, söz konusu satın alma tutarı 500 milyon dolar olarak belirlendi.

Bloomberg'in haberine göre, Lululemon'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada Mirror'ı satın almanın markanın dijital yetkinliklerini artıracağı kaydedildi.

Lululemon, Ekim 2019'da Mirror'a 34 milyon dolarlık yatırım yapmıştı.

Satın alma sonrasında Mirror'ın Lululemon bünyesinde ayrı bir şirket olarak faaliyetlerine devam edeceği öğrenildi.

Önümüzdeki dönemde, Mirror'ın Lululemon ile ortak içerik geliştireceği de verilen bilgiler arasında.

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