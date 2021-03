Fiyatları etkileyen ve küçük yatırımcıyı ezen ‘Bitcoin Balinaları’ kimdir?

Akın MURTEZA / NTV.COM.TR

Son dönemin en popüler yatırım araçlarından biri haline gelen kripto para piyasasının en büyük oyuncusu Bitcoin ile ilgili bilinmezlikler her geçen gün daha da merak kazanırken, dünya piyasasında ‘Bitcoin balinaları’ tabiri gittikçe daha yüksek sesle güçlü dile getiriliyor.



"Bitcoin balinaları", ellerinde büyük miktarlarda Bitcoin tutan bireylere veya kuruluşlara atıfta bulunarak kullanılan bir terim. Dünyadaki Bitcoin’lerin yüzde 40’ını elinde tutan yaklaşık bin kişi ‘Bitcoin balinaları’ olarak adlandırılıyor.



‘İSTEDİKLERİ ZAMAN ARTIRIP İSTEDİKLERİ ZAMAN AZALTABİLİRLER’



Bitcoin balinaları, kripto para birimini istedikleri zaman artırabilirken istedikleri zaman azaltabilme yeteneğine sahip.



Son dönemde Bitcoin’deki dalgalanmaların artması da ‘balinaların’ hareketlenmeye başladığı dedikodularını da beraberinde getiriyor.



İngiliz Telegraph gazetesi geçtiğimiz gün yayınladığı araştırmasında, dünyadaki Bitcoinlerin yaklaşık yüzde 13'ünün yani 80 milyar dolarlık diliminin yaklaşık 100 kişide olduğunu belirtmiş, kripto paralar ile ilgili araştırma ve haberleriyle tanınan Coindesk ise, elinde binden fazla Bitcoin bulunan kişi sayısını 2 bin 334 olarak açıklamıştı.



‘YAPACAKLARI KÜÇÜK BİR HAREKETLENME KÜÇÜK YATIRIMCIYI EZER’



Bitcoinlerin yüzde 40’ına sahip yaklaşık bin kişinin Bitcoin’e etkisi ise analistler tarafından şöyle tanımlanıyor: “Yapacakları küçücük bir hareketlenme küçük yatırımcıyı ezer geçer, yani bir balinanın kıpırdanmasında küçük balıkların büyük bir şekilde etkilenmesi gibi”



Şubat ayına 35 bin seviyelerinde başlayan Bitcoin, 21 Şubat’ta 58 bin seviyelerine yükselmiş, ayın geri kalanında da 48 ila 50 bin arasında işlem görmüştü.



‘YETERLİ BİTCOİN HACMİ YOK’



Coindesk tarafından Kasım 2020’den günümüze kadar süren araştırmada ise, Bitcoin’in her yükseldiğinde belirli hesapların satış yaptığı ortaya çıktı. OKEx kripto borsasından gelen verileri inceleyen Coindesk, “Balinalar bu satışlarıyla bireysel ve küçük yatırımcıyı her yükselişte eziyor” ifadelerine yer verdi.



"Attack of the 50 Foot Blockchain"in yazarı ve en ünlü kripto yazarlarından David Gerard ise Telegraph'a şunları söyledi: "Bitcoin’in büyük oyuncuları para birimini kolayca hareket ettirebilirler. Çünkü Bitcoin piyasası çok sıkı. İşlem yapabilmek için çok fazla Bitcoin hacmi yok ve balinaların küçük bir hareketi piyasayı kolaylıkla daraltır”.