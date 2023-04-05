Forbes'in 2023 Milyarderler Listesi ardından merak konusu oldu: İbrahim Erdemoğlu kimdir?

İBRAHİM ERDEMOĞLU KİMDİR?

İbrahim Erdemoğlu 1962 yılında Besni’de doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Gaziantep’te bitirdi. Aktif iş hayatına 1983 yılında başladı. 1998 yılında, bugün parça halı sektöründe dünya lideri olan Merinos Halı’yı kurdu. Parça halı ve iplik üretimindeki başarısının ardından 2005 yılında köklü bir duvardan duvara halı markası olan Dinarsu’yu Akkök Grup’tan devraldı. 2015 yılında polyester elyaf, filament, polyester bazlı polimerler konusunda dünyanın önde gelen üreticilerinden olan Sasa Polyester A.Ş. şirketininhisselerinin %51’ini Sabancı Holding’den satın aldı.



Evli ve üç çocuk babası olan İbrahim Erdemoğlu doğduğu, büyüdüğü, gönülden bağlı olduğu şehirler ve insanları için çeşitli kurumsal sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirdi. Son olarak da Mehmet Erdemoğlu Mühendislik ve Mimarlık Fakültesini hayata geçirdi.



İbrahim Erdemoğlu, gurur duyduğu çalışanları, dünya çapındaki son teknolojiyle donattığı üretim alanları, ihracat şampiyonu olduğu firmaları ile kariyer hayatına yeni hayalleri ve hedefleri doğrultusunda devam etmektedir.