Fortune 500'de zirvedeki şirket değişti

Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin sıralandığı Fortune 500 Türkiye Araştırması sonuçları açıklandı. Bu yıl 14'üncüsü açıklanan, finansal kurumlar ve holding dışındaki tüm sektörleri kapsayan Fortune 500 Türkiye-2020 listesinde en önemli değişim zirvede yaşandı.



Enerji Piyasaları İşletmesi A.Ş (EPİAŞ), uzun yıllardır Fortune 500 Türkiye'nin bir numarası olan TÜPRAŞ'ı geçerek, zirvenin yeni sahibi oldu.



2020 yılında net satış gelirlerini bir önceki yıla göre yüzde 20,3 artırarak 105.8 milyar liraya çıkaran EPİAŞ, açık ara Fortune Türkiye 500 sıralamasının birincisi oldu. EPİAŞ'ın Fortune 500'de yer alan şirketlerin toplam net satış gelirlerinden aldığı pay ise yüzde 5,5 oldu.



Net satış gelirleri itibariyle zirveye çıkan EPİAŞ, 78.5 milyon TL Faiz ve Vergi Öncesi Kâr (FVÖK) ile kâr sıralamasında listede ancak 316'ıncı sırada yer alabildi.

TÜPRAŞ İKİNCİ SIRAYA GERİLEDİ

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ve talepte meydana gelen azalışın sonucu üretimdeki daralmanın etkisiyle 2020 yılında bir önceki yıla göre net satış gelirleri yüzde 29,4 oranında düşerek 63.2 milyar lira olan TÜPRAŞ, Fortune 500 Türkiye-2020 listesinde ikinciliğe geriledi.



2020 yılında net satış gelirini bir önceki yıla göre yüzde 38 artırarak 55.5 milyar liraya çıkaran BİM, uzun yıllardır sürdürdüğü istikrarlı büyümeyle Türkiye'nin en büyük 3'üncü şirketi oldu.



THY, 2020 YILINDA DA LİDERLİĞİ BIRAKMADI



Fortune 500 Türkiye şirketlerinin toplam ihracatı, 2020 yılında bir önceki yıla göre, TL bazında yüzde 8,7 düşerek 471 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



İhracat dolar bazında ise bir önceki yıla göre yüzde 26,1 azalarak 67,2 milyar dolara gerilerken, Fortune 500 Türkiye sıralamasında yer alan şirketlerin 388'i ihracat yaptı.



Fortune 500 Türkiye'de yer alan şirketlerin net satışlarının yüzde 75,7'si iç satışlardan oluşurken, ihracatın payı yüzde 24,3'e geriledi.



Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 32,9'u Fortune 500 Türkiye şirketleri tarafından gerçekleştirilirken, Fortune 500 Türkiye ihracat listesinin uzun bir zamandan beri lideri olan THY, 2020 yılında da liderliği bırakmadı.



Ford Otomotiv en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci şirket olurken, Fortune 500 Türkiye sıralamasında Arçelik üçüncü, RC Rönesans dördüncü ve Anadolu Efes beşinci oldu.

2020 yılı pandemi nedeniyle şirketler için, son 10 yılda büyüme anlamında en düşük performansı gösterdikleri yıl oldu.

500 şirketlik listede 1 milyar TL'nin üzerinde net satış geliri olan şirket sayısı 353 oldu.

