Geçen yıl 389 milyar liralık gayrimenkul satıldı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı verilerine göre, tapuda el değiştiren gayrimenkul sayısı 2019'da önceki yıla göre azalırken, ibraz edilen değer arttı.



2018'de 2,5 milyon adet gayrimenkulden 341 milyar lira, geçen yıl 2 milyon 338 bin 269 adet gayrimenkul (konut, iş yeri, arsa, tarla) satışından 389 milyar 239 milyon 975 bin lira elde edildi. Satışlar karşılığında beyan edilen tutar geçen yıl 2018'e göre yüzde 14,1 artış gösterdi.



Geçen yıl tapuda satışı gerçekleşen gayrimenkul başına ibraz edilen değer ise 166 bin lira oldu.



Tapu işlemlerinden elde edilen harç geliri 10 milyar 312 milyon lira olurken, bu rakam bağış, taksim, ipotek, intikal ve tahsis gibi diğer işlemlerden sağlanan harç gelirleriyle 10 milyar 924 milyon 221 bin liraya ulaştı.



İBRAZ EDİLEN RAKAMDA YÜZDE 97'LİK ARTIŞ



Tapuda 2017'de 2 milyon 557 bin 543 gayrimenkul karşılığında 309 milyar 307 milyon lira, 2016'da 2 milyon 447 bin gayrimenkul karşılığında 260 milyar lira, 2015'te 2 milyon 381 bin işlemde 236 milyar lira ve 2014'te 2 milyon 211 bin işlemde 197 milyar 622 bin liralık değer ibraz edildi.



Son 5 yılda tapuda satışı gerçekleştirilen gayrimenkul sayısı yüzde 5,7 artışla 2 milyon 211 binden 2 milyon 338 bin adede yükselirken, satışlar karşılığında beyan edilen gelir yüzde 97 artışla 198 milyar liradan 389 milyar liraya ulaştı.

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