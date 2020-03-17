Gelişmekte olan ülkeler petrol gelirlerinin yüzde 85’ini kaybedebilir

Petrol fiyatları son 20 yılın en düşük seviyesine gerilerken gelişmekte olan ülkelerin petrol ve doğalgaz gelirlerinin yüzde 50 ile yüzde 85 arasında azalacağı bildirildi.

ntv.com.tr 17.03.2020 - 09:52

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Petrol savaşı gelişmekte olan ekonomileri vuracak. Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki arz savaşı sonrası petrolün varil fiyatı 30 dolar seviyesine geriledi.

OPEC ve Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) yaptıkları açıklamayla bu durumun gelişmekte olan ekonomilerin büyük oranda zarar göreceğini aktardı.

KAYIP YÜZDE 85 OLABİLİR

Açıklamaya göre gelişmekte olan ülkeler petrol gelirlerinin en az yarısını kaybetme riskiyle karşı karşıya. En kötü senaryoda ise bu ülkelerin petrol gelirleri yüzde 85 oranında azalabilir.

UEA’dan Fatih Birol ve OPEC’ten Muhammed Barkindo imzasını taşıyan açıklamada, bu durumun sosyal ve ekonomik sonuçlarının olacağı belirtildi.

Gelirlerin azalması nedeniyle sağlık ve eğitim alanındaki yatırımların düşmesi bekleniyor.

PETROL SAVAŞI

Suudi Arabistan ve Rusya petrol üretiminin sınırlandırılması karşısında anlaşamadı. Bunun ardından Riyad yönetimi günlük petrol üretimini 13 milyon varile çıkaracağını duyurdu. Bu açıklamanın arından petrol fiyatları yüzde 30 oranında değer kaybetmişti.

Arabistan'ın açıklamasından sonra Moskova yönetimi istedikleri zaman petrol üretimini artırabileceklerini duyurmuştu. Rus tarafı ekonomilerinin düşük petrol fiyatlarına 10 yıl dayanacağını iddia etmişti. 

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