Getir Boston'da faaliyete başladı

Şikago ve New York'ta hizmet vermeye başlayarak ABD'ye giriş yapan Getir, ülkenin önemli eğitim ve finans merkezlerinden Boston'da sipariş almaya başladı.

Haberler - İHA 15.12.2021 - 10:39

Getir Boston'da faaliyete başladı

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Kasım ayında ilk olarak Şikago ile Amerika kıtasına ayak basan Getir, bu ay içinde başlattığı operasyonundan sonra şimdi de Boston'da sipariş almaya başladı.

Harvard ve M.I.T. gibi dünyanın önde gelen üniversitelerine ev sahipliği yapmasının yanı sıra finans ve sağlık alanında da önemli bir merkez olan Boston, ABD’nin önemli şehirleri arasında yer alıyor.

Şikago ve New York’ta yoğun ilgi ile karşılanan şirket, Boston ile iki aydan daha kısa bir süre içinde ABD’nin 3 büyük şehrinde hizmet vermeye başlamış oldu.

Şirketin bu yılın başında İngiltere ile başlayıp Hollanda, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya ve Portekiz ile devam eden global yolculuğu şu anda 3 kıtada toplam 9 ülkeye ulaşmış durumda.

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