Gilan CEO'su Osman Geylan, 5 Eylül Çarşamba günü resmi olarak konkordato ilan ettiklerini belirtti ve "İşimize odaklanabilmek için bunu yaptık, amacımız mevcut vadeleri uzatmak. Borçlu olduğumuz bankaların markamıza bakış açısı olumlu, böyle dönemler beraber hareket edilmesi gereken dönemler, Türkiye hedeflerine markalarıyla ulaşabilir" dedi.



Osman Geylan, şu anda, mevcut varlıklarının bankalara olan borçlarına rahat rahat yetecek düzeyde olduğunu da vurguladı.



Şirketin beşi katılım bankası olmak üzere toplamda 12 bankaya borcu bulunuyor,



"En az 1 yılı ödemesiz uzun vadeli bir plan bekliyoruz"



Muharrem-Osman-Ferhan Geylan

Geylan bankalardan en az 1 yılı ödemesiz uzun vadeli bir plan beklediklerinin de altını çizdi ve finansal krizi çözebilmek için 3 tanesi İstanbul’da, 1 tanesi Ankara’da bulunan mağazaların daha verimli hale getirilmesini amaçladıklarını ve ihracatta daha agresif bir plan üzerine çalıştıklarını sözlerine ekledi.



Geylan finansal kriz yaşamalarına sebep olan nedenleri de şöyle sıraladı; "Son 2-3 senedir turizmde yaşanan gerileme ve nitelikli turist sayısındaki azalış, müşterilerinin daha ucuz ve günlük kullanılacak mücevherlere yönelmesi, yüksek faizle beraber uzun vadeli yatırımların yapılmasının imkansız hale gelmesi ve girdilerin tamamına yakının ithal olması (altın ve pırlanta) ve kurdaki dalgalanmalardan etkilenmeleri"



"Özellikle AVM kiralarındaki artış"



Geylan ayrıca geçen senenin aynı dönemine göre satışlarında yüzde 5’lik artış olduğunu, artış olmasına rağmen işletme maliyetlerindeki giderlerin, özellikle AVM kiralarındaki artışın giderlerini yönetememelerine sebep olduğunu belirtti. Devletin Türkiye’yi dünyada temsil eden markaları uzun vadeli kredilerle desteklemesi gerektiğini de vurgulayan Geylan, "Gilan Mücevher, Anadolu ve İstanbul Kültürünü dünyaya anlatan ilk ve tek lüks markası, 50’ye yakın çalışanıyla, tasarımlarıyla ön plana çıkan şirket dünyaca ünlü isimlerin ürünlerini kullanmasıyla tanınıyor. Türkiye'nin alanında markalaşmış şirketlerinden biridir. Marka New york'ta adından oldukça söz ettirmektedir" dedi.

Muharrem Geylan ve Ferhan Geylan kardeşler tarafından 1980 yılında Bursa'da küçük bir atölyede doğan Gilan, bir dünya markası haline geldi.



Korkodato nedir?



Konkordato, "borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşma" olarak tanımlanıyor.



İflas talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir dilekçeyle, borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilecek.

Konkordato talebi üzerine mahkeme, istenilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunu tespit ettiğinde geçici mühlet kararı verecek ve borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli gördüğü bütün tedbirleri alacak.



Geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracak. Mahkemece geçici mühlet kararı ticaret sicili gazetesinde ve Basın İlan Kurumunun resmi ilan portalında ilan edilecek, derhal tapu müdürlüğüne, ticaret sicili müdürlüğüne, vergi dairesine, gümrük ve posta idarelerine, Türkiye Bankalar Birliğine, Türkiye Katılım Bankaları Birliğine, mahalli ticaret odalarına, sanayi odalarına, taşınır kıymet Borsalarına, Sermaye Piyasası Kuruluna ve diğer ilgili yerlere bildirilecek.



Mahkeme, kesin mühlet hakkındaki kararını, geçici mühlet içinde verecek. Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması halinde borçluya bir yıllık kesin mühlet verilecek.

PERAKENDECİLER ZORDA Ünlü ayakkabı firması Hotiç konkordato ilan etti