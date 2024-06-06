Global HR Summit 2024 "Değişimi yönetmekte öncü ol" temasıyla ilk gününü tamamladı

Ulrich konuşmasında, zorlu dönemlerde insan kaynaklarının gücünden bahsederek "Dünyadaki dinamik değişikliklere cevap vermek için sürdürülebilir bir dönüşüm nasıl sağlayabiliriz?" sorusu üzerinden teknoloji, yapay zeka , mega trendler, dönüşüm ve işin geleceği konusu üzerinde durdu. "Bugünün dünyasında, işi değiştiren dönüşümleri ve çevikliği nasıl inşa edebiliriz?", "Değer yaratmak için dönüşümü nasıl sağlayabiliriz?" becerileri hakkında açıklamalar yaptı. Ulrich ayrıca, insan kapasitesinin ve çevikliğin öneminden de bahsederek sürdürülebilir dönüşümün nasıl olacağını anlattı. 125'İN ÜZERİNDE LİDER KONUŞMACI, 100 OTURUMDA VİZYON VE TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTI Global HR Summit 2024, Thinkers 50 Üyesi, dünyaca ünlü düşünce önderi, Vizyoner Liderliğin Da Vinci'si olarak tanımlanan konuşmacı, yazar, Dr. Oleg Konovalov’un yanısıra HR ve İş Gücü İnovasyonu alanında dünya ünlü stratejist Andrew Spence, İnsan Kaynakları ve Yetenek Keşfi Analist Mervyn Dinnen ve dijital dönüşüm ve yıkıcı inovasyon alanlarında önde gelen bir düşünce lideri olan Charlene Li gibi dünyaca ünlü pek çok konuşmacıyı da İstanbul’da buluşturdu.

Türkiye'nin lider toplantı ve etkinlik şirketi KREA M.I.C.E. tarafından düzenlenen İnsan ve Kültür Yönetimi'nin en kritik konularının detaylı olarak işlendiği Global HR Summit 2024'ün birinci gününde; dünyaca ünlü konuşmacılar, konferans ve eğitim programlarıyla eşsiz bir deneyim sundu. Global HR Summit 2024'ün "Onur Konuşmacısı"; geçtiğimiz yıl olduğu gibi, İnsan Kaynakları dünyasının duayen ismi, ünlü yönetim gurusu, İnsan Kaynakları alanında en etkili isimlerden biri, Michigan Üniversitesi Profesörü, RBL Grup Kurucu Ortağı, kuramları ve kitaplarıyla “İnsan Kaynaklarının Babası” kabul edilen Dave Ulrich oldu.

Charlene Li, yapay zekayı benimsemekten söz ederek yapay zekanın yarattığı devrim ve insan kaynaklarını nasıl etkileyeceğini anlattı. Yapay zekanın aslında çok uzun zamandır hayatımızda olduğunu söyleyen Li, yeni yapay zeka araçlarından bahsetti.

"Bir lider olarak yapay zekayı nasıl kullanabiliriz?", "Nasıl bir strateji belirleyebiliriz?" ve "Bu dönüşümü nasıl sürdürülebilir kılabiliriz?" sorularına yanıtlar verdi.



Uluslararası arenada başarılarıyla adından sıklıkla söz ettiren liderlerin konuşmacı olarak yer aldığı Global HR Summit 2024’in ilk gününde, “Değişimi Yönetmekte Öncü Ol!” ana teması altında; “Zorlu zamanlarda HR'ın gücü: Çevikliği ve dönüşümü yönetmek”, “Vizyoner liderlik - yarının liderlerini yetiştirmek”, “Yeni dünya, yeni liderlik, yeni yetenek”, “İşin ve HR’ın geleceğine yön verecek 5 küresel mega trend”, “Yapay zeka çağında başarılı bir dönüşüm için insan olmanın önemi”, “İz bırakan liderlik: Değişimi yaratmak ve yönetmek”, “Dönüşen iş dünyasında yan haklar: Yeni beklentilere yeni yaklaşımlar”, “Değişimi yönetmede takımların dönüştürücü gücü”, “Çalışan bağlılığında sürdürülebilirlik kültürü yaratmanın önemi”, “Sosyotelizm”, gibi birçok kilit konu başlığının yanı sıra liderlikle ilgili birbirinden özel konferans ve eğitim programlarına da yer verildi.



GLOBAL HR SUMMIT'İN 3D VIRTUAL REALITY TEKNOLOJİSİYLE HAZIRLANAN BENZERSİZ ONLINE PLATFORMUN YAYINLARI DA BAŞLADI



Global HR Summit 2024'ün tüm kayıtlı katılımcıları, zirvede yer almayan online içeriklere "ömür boyu erişim” hakkına da sahip oldu. 3D Virtual Reality Teknolojisi’yle özel olarak hazırlanan içerikler, 5-6-7-8 Haziran tarihlerinde dünyanın her yerinden izleyebilecek.



"DEĞİŞİMİ YÖNETMEKTE ÖNCÜ OL"

Global HR Summit'in kurucusu ve KREA M.I.C.E. Yönetim Kurulu Başkanı Seda Mızraklı Ferik, Global HR Summit 2024’ü düzenlerken süzülmüş bilgiye, tecrübeye ve farklı bakış açılarına olan ihtiyaçtan yola çıktıklarını ifade ederek İnsan Kaynakları sektörünün İstanbul’daki en büyük global buluşması olan zirvede, bu seneki gündemi “Lead Change”–“Değişimi Yönetmekte Öncü Ol!” olarak belirlediklerini söyledi.

Ferik, “Bu sene zirveye katılan liderlerin önderliğinde; şirketlerdeki değişimleri ve dönüşümleri irdelerken, yapay zeka teknolojisi gibi fark yaratan teknolojilerin, fark yaratan projelerdeki olumlu etkilerini, güncel vaka analizleri ve örneklerle inceledik. Vizyoner bir lider olabilmenin yöntemlerini konuştuk. İçeriklerimiz içerisinde bu sene “Psikolojik İyi Oluş”, “Fonsiyonel Sağlık” ve “Kurumsal Well-Being” gibi pek çok önemli konuyu da işledik” dedi.



Gerçekleştirdikleri zirvelerde sosyal sorumluluk bakış açısıyla her yıl farklı bir derneği ağırladıklarını belirten Mızraklı Ferik, bu sene Make a Wish Türkiye Derneği’yle gerçekleştirdikleri iş birliğiyle “Hayati tehlike taşıyan bir hastalıkla mücadele eden çocuklar”ın kalplerinde yaşattıkları dileklerin gerçekleşmesine öncü olmaya çalıştıklarını da sözlerine ekledi.



Global HR Summit 2025'in 15-16 Nisan 2025'te İstanbul'da düzenleneceği bildirildi.

