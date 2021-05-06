Goldman Sachs ofise dönüş tarihini açıkladı

Aşılamada mesafe kaydeden ABD ve İngiltere'de normalleşme adımlarına bankalar da katılmaya hazırlanıyor.



ABD'nin en büyük bankalarından Goldman Sachs’ın yönetimi, ABD ve İngiltere'de personeli haziran ortasında ofislere çağırdı.

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Bankanın ABD'deki birimleri, 14 Haziran'dan itibaren ofisten çalışacak.



ABD'nin en büyük bankası JPMorgan ise temmuz başından itibaren ofislere dönüşü planlıyor.

FİNANS YÖNETİCİLERİ OFİSİ TERCİH EDİYOR



Bloomberg'in haberine göre ABD'de Accenture Plc tarafından 400 finans şirketiyle yapılan bir araştırma, yöneticilerin yüzde 80'inin, pandemi bittiğinde personelin haftanın 4 ya da 5 günü ofisten çalışmasını tercih ettiğini gösteriyor. Anket, çalışanların ise esnek model istediğine işaret ediyor.

