Gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Son dakika 29 Ocak 2020 anlık ve güncel gram altın kuru fiyatları

Altının gram fiyatı, yüzde 0,1 artışla 299,9 lira seviyesinde bulunuyor.



Gram altın, dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybederek günü önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 299,7 liradan tamamladı.



Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 299,9 liradan işlem görüyor.



Altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yatay seyirle 1.568,6 dolardan işlem görüyor.



GÖZLER FED'İN KARARINDA



Küresel piyasalarda, Corona virüs ve siyasi gelişmeler nedeniyle her ne kadar dalgalı bir seyir izlense de toparlanma isteği öne çıkarken, ABD Merkez Bankası`nın bu akşamki faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell`ın yapacağı açıklamalar bekleniyor.

CORONA VİRÜSÜNÜN MİKROSKOPLA ÇEKİLMİŞ GÖRÜNTÜSÜ