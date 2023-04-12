Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 12 Nisan 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...



Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti.



Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yeniden 2 bin doların üzerine çıktı. Altının onsu 2 bin 18 dolardan işlem görüyor.



İç piyasada gram altın 1252 lira, çeyrek altın 2 bin 94 lira, cumhuriyet altını 8 bin 615 liradan satılıyor.



GÖZLER ABD ENFLASYONUNDA



Piyasalar bugün ABD enflasyon verisini bekliyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı kararı alırken göz önüne aldığı tüketici enflasyonu verileri takip edilirken, piyasalar merkez bankasının mayıstaki toplantısında bir faiz artırımına daha gideceğini fiyatlıyor.



ABD'de cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin, istihdam piyasasının faiz artırımları karşısında dayanıklı kaldığına işaret etmesiyle Fed'in mayısta 25 baz puan faiz artırımına gideceği yönünde beklentiler kuvvetlendi.



Yatırımcılar Fed'in mayısta yüzde 66 olasılıkla faizleri 25 baz puan artıracağını ve devamındaki toplantılarda artırımları durduracağını fiyatlıyor.



Philadephia Fed Başkanı Patrick Harker dün merkez bankasının yakın zamanda faiz artırımlarını sonlandıracağını düşündüğünü söyledi ancak enflasyonu yüzde 2 olan hedef seviyeye düşürme azusunu yineledi.



Fed geçen ayki politika toplantısında faizleri 25 baz puan artırarak yüzde 4,75-yüzde 5 aralığına yükseltmişti.



Yatırımcılar, para politikasının seyri ve martta bankacılık sektöründe görülen krizin etkilerine dair ipucu edinmek için Fed'in bu akşam yayımlanacak Mart ayı politika toplantısının tutanaklarını da inceleyecek.



Uluslararası Para Fonu (IMF) dün finans sisteminde görülen zayıflıkların yeni bir krize dönüşebileceği ve küresel büyümeyi keskin biçimde düşürebileceği uyarısında bulundu. IMF 2023 için küresel büyüme tahminini düşürdü.