Sarp Sınır Kapısı'ndan TIR geçişlerinde rekor

Sarp Sınır Kapısı'ndan 26 Mayıs'ta bin 309 TIR geçiş yaptı. Gürcistan yönüne ihracat çıkışları 450 TIR ile rekor kırdı.

Sarp Sınır Kapısı'ndan TIR geçişlerinde rekor

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), 26 Mayıs'ta Sarp Sınır Kapısı'ndan 825'i çıkış, 484'ü giriş olmak üzere toplam 1309 TIR'ın geçiş yaptığını bildirdi.

UND tarafından yapılan açıklamada, Sarp Sınır Kapısı'nda rekor geçiş sayılarının yaşandığı belirtilerek bu artışın Sarp Gümrük Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar ve gayretlerin sonucu gerçekleştiği ifade edildi.

Açıklamada, Covid-19 salgını öncesinde, Türkiye’den Gürcistan ve Orta Asya ülkelerine amaçlı ortalama 450 civarında çıkış gerçekleştiği belirtilirken, Sarp Gümrük Müdürlüğü'nün yoğun çabaları sonucunda 26 Mayıs'ta Türkiye’den Gürcistan yönüne ihracat çıkışlarında rekor sayıya ulaşıldığı aktarıldı.

Söz konusu tarihte, sınır kapısından ihracata yönelik 825 aracın çıkış, 484 aracın da giriş yaptığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Ülkemizin Orta Koridor'daki konumunun güçlendirilmesi için, bu sayının daha da artırılması, taşımacılık alanında dijital ve kolaylaştırıcı sistemlerin uygulamaya konması gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Sarp Sınır Kapısı'nın, salgın ve dünyada yaşanan siyasal ve ekonomik gelişmeler sonrasında Türkiye'nin en önemli ve stratejik sınır kapılarından biri haline geldiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Öncelikle pandemide, Orta Asya ülkelerine ulaşımda en önemli transit ülke konumunda olan Türkmenistan’ın, sınır kapılarını kapatmasıyla, büyük bir taşımacı yoğunluğu Güney Koridoru’ndan, Kuzey Koridoru’na yönelerek, Sarp Sınır Kapısı’nı tercih etmeye başladı. Türkmenistan’ın, pandemi sonrasında sınır kapılarını açmasına rağmen, bölge ülke taşımacıları, Sarp Sınır Kapısı'nı kullanmaya devam ediyor. Sarp Sınır Kapısı, Rusya ve Ukrayna savaşı sonrası, sınır kapısına yönelen ikinci bir aşırı yoğunluğu göğüslüyor. Avrupa Birliği’nin ülkeye girişini yasakladığı Rusya ve Belarus taşıtları, tamamıyla Sarp Sınır Kapısı’nı kullanmaya başladı. Ukrayna taşıtları da ve taşımacılığın arttığı Gürcistan ve Azerbaycan’a ulaşmak için Sarp Sınır Kapısı'nı tercih ediyor."

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