Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 26 Ocak 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...



Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor.

Ons altındaki güçlü yükseliş gram altın fiyatlarına da pozitif yansıdı. Gram altın fiyatları 1178,8 lira ile tarihi seviyeye yükseldi.

Gram altın şu sıralar 1174 lira seviyesinden alıcı buluyor.

Spot piyasada altın satış fiyatları;

Çeyrek altın 1933 lira,

Yarım altın 3863 lira,

Cumhuriyet altını 7703 liradan satılıyor.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalara göre Fed gelecek hafta politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını ifade ederek, mart toplantısında da 25 baz puanlık faiz artış ihtimalinin güçlü olduğunu ancak piyasalarda bankanın martta faiz artışlarına ara verebileceğine yönelik tahminlerin de bulunduğunu söyledi.



ALTIN TÜRÜ Satış Değişim % Saat

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.



ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?



Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.



KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?



Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.