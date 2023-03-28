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Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 28 Mart 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 28 Mart 2023 güncel çeyrek altın, ons altın ve gram altın fiyatları...

Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 28 Mart 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...

ANLIK FİYATLARI

Ons altın uluslararası piyasalarda 1958 dolara el değiştirirken, iç piyasada 1202 liradan alıcı buluyor.

Spot piyasada altın satış fiyatları;

Çeyrek altın 2018 lira

Yarım altın 4036 lira

Cumhuriyet altını 8042 lira

Gremse altın 19978 liradan satılıyor.

  • DÖVİZ TÜRÜ Satış Değişim % Saat

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?

Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.

KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?

Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.

Dolar kuru bugün ne kadar? (28 Mart 2022 dolar - euro fiyatları)
Dolar kuru bugün ne kadar? (28 Mart 2022 dolar - euro fiyatları) Haberi Görüntüle

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