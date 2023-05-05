Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 5 Mayıs 2023 güncel altın satış fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...
ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
Ons altın satış fiyatı 2050 dolar seviyesinde yer alırken gram altın bin 284 liraya el değiştiriyor.
Spot piyasada güncel altın satış fiyatları;
Çeyrek altın 2 bin 306 lira
Yarım altın 4 bin 626 lira
Cumhuriyet altını 9 bin 331 lira
Gremse altın 22 bin 694 liradan el değiştiriyor.
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?
Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.
KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?
Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.