Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 15 Şubat 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.116 lira seviyesinde işlem görüyor.



Dün, sınırlı da olsa düşüş eğilimini sürdüren altının gram fiyatı, günü yüzde 0,16 azalışla 1.120 liradan tamamladı.



Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışının yüzde 0,36 altında 1.116 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 1.830 lira, Cumhuriyet altını da 7.420 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı dün günü 1.856 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,86 gerileyerek 1.840 dolardan işlem görüyor.



Analistler, ABD'de dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) yıllık artışın yüzde 6,5'ten yüzde 6,4'e gerilemesine karşın beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini ve altın fiyatını baskıladığını bildirdi.



Veri sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yetkililerinin açıklamalarında enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesi için ilave faiz artırımlarını desteklemesi sonrası, piyasalardaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ayki toplantıda 25 baz puanlık artırımına gideceği ihtimali yüzde 88 ile değişim göstermedi.



ALTIN TÜRÜ Satış Değişim % Saat

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.



ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?



Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.



KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?



Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.