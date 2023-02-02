Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 2 Şubat 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltti.

Fed'in faiz artırım kararının ardından altın fiyatlarında hareketlilik yaşandı.

ONS ALTIN YÜKSELDİ, GRAM ALTIN REKOR KIRDI



Fed'in faiz kararı öncesinde 1926 dolardan işlem gören ons altın faiz kararı sonrasında 1957,3 dolara yükseldi. Ons altında prim yüzde 1'i aştı.



Ons altındaki yükseliş, gram altın fiyatlarını da etkiledi ve gram altın 1163 lira seviyelerinden tarihi zirvesini gördü ve 1184,3 liraya kadar çıktı.

Spot piyasada altın satış fiyatları;

Gram altın 1183 lira

Çeyrek altın 1942 lira

Yarım altın 3884 lira

Cumhuriyet altını 7741 lira

Gremse altın 19263 liradan el değiştiriyor.

Altının ons fiyatı dün yüzde 1,3 değer kazancıyla günü 1.954 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda 1.955 dolardan işlem görüyor.

FED FAİZ ORANINI 25 BAZ PUAN ARTIRDI



ABD Merkez Bankası (Fed) dünkü toplantıda politika faizini 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltirken, bugün gözler Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının para politikası kararlarına çevrildi.



Fed Başkanı Jerome Powell, dünkü basın toplantısında ilk defa dezenflasyonist sürecin başladığını dile getirirken, cesaret verici olmakla birlikte enflasyonun sürekli bir düşüş patikasında olduğundan emin olmak için daha fazla kanıta ihtiyaç duyduklarını belirtti.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek ay Fed'in yüzde 83 ihtimalle 25 baz puan faiz artırması öngörülürken, mayıstan itibaren bankanın faiz oranlarını sabit tutacağı tahmin ediliyor.



Bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) 50 baz puanlık faiz artırımına gitmesi öngörülüyor.



Analistler, veri gündeminde ise ABD'de fabrika siparişleri ve haftalık işsizlik başvurularının öne çıktığına değinerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.930 doların destek, 1.980 ve 2.000 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

ALTIN TÜRÜ Satış Değişim % Saat

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.



ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?



Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.



KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?



Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.

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