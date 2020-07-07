Haksız kesilen elektrik faturalarının bedelini faiziyle geri aldı

Erzurum'da yaşayan bir vatandaş kendisine 'kaçak elektrik kullanımı' iddiası ile kesilen faturaya itiraz ederek KDK'ya başvurdu. Başvuruyu EPDK yetkilileri ile birlikte inceleyen KDK uzmanları vatandaştan tahsil edilen faturanın yasal faiziyle birlikte geri ödenmesini kararlaştırdı.

İHA 07.07.2020 - 11:22

Haksız kesilen elektrik faturalarının bedelini faiziyle geri aldı

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Erzurum’dan KDK’ya başvuran bir vatandaş, tarafına kaçak elektrik kullandığı iddiasıyla usulsüzlük yapılması suretiyle fazladan elektrik faturası yazıldığını ifade etti.

Başvurucu, söz konusu faturaların iptal edilmesini ve kendisinden tahsil edilen ücretlerin faiziyle birlikte iade edilmesini ombudsmandan talep etti.

www.ombudsman.gov.tr adresinden gelen başvuru üzerine yapılan inceleme ve araştırmalar neticesinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve söz konusu faturaları tahsil eden Aras EDAŞ’la irtibata geçildi.

KDK uzmanlarıyla kurum ve şirket yetkilileri arasında yapılan görüşmeler neticesinde başvurucu ve onun durumunda olan vatandaşlardan hukuka aykırı olarak tanzim edilen faturalar iptal edildi. Tahsil edilen fatura bedellerinin kullanıcılara gecikme zammı ile birlikte iade edilmesiyle sorun hakkında dostane çözüm kararı verildi.

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