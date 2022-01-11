'Hayatımız Maden Çalıştayı'nın dördüncüsü 15 Ocak'ta düzenlenecek

Madencilik sektörünün mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerilerinin ele alınacağı Hayatımız Maden Çalıştayı, 15 Ocak 2022 tarihinde Conrad İstanbul Bosphorus Hotel'de gerçekleştirilecek. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve T.C. Ticaret Bakanlığı öncülüğünde, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) organizatörlüğünde ve maden sektörü STK'larının yer aldığı Maden Platformu'nun katkılarıyla düzenlenecek çalıştay, sektörün ilgili temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.



NELER KONUŞULACAK?



2017 yılından bu yana yapılan çalıştay, madencilik sektörünün temsilcilerini buluşturması ve alınan kararlarla sektörün ortak hareket etmesini sağlaması bakımından önem taşıyor.

Çalıştayda; “Sanayide Maden”, “Madenciliğin Ekonomiye Katkıları”, “Madencilikte Sürdürülebilirlik ve Sorumlu Madencilik”, “Madencilikte Mevzuat ve Ruhsat Güvencesi”, “Çevre ve Rehabilitasyon”, “Tasarım ve Mimaride Doğal Taş” ile “Madencilik Sektörü Algısı” gibi sektöre yönelik birçok önemli konu başlığı ele alınacak.



TİM Maden Sektör Kurulu Başkanı ve İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer

"MADENCİLİK KONUSUNDA YAPILMASI GEREKENLERİ MASAYA YATIRACAĞIZ"



Çalıştaya ilişkin görüşlerini paylaşan TİM Maden Sektör Kurulu Başkanı ve İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, "Sektörümüzün yol haritalarının belirlenip sektör sorunlarının çözülmesinde önemli bir rolü olan çalıştayımızı pandemi koşulları nedeniyle geçtiğimiz yıl gerçekleştirememiştik.

Sektörümüzün önemli liderleri, firma ve sivil toplum kuruluşlarıyla yeniden buluşacağımız için çok mutluyuz.

Çalıştayda 2021 yılını 5,93 milyar dolar ihracat ile kapatarak cumhuriyet tarihinin rekoru kıran sektörümüzü değerlendirerek, sorunlarımızı ve sorunları aşmak için atmamız gereken adımları konuşacağız.

İhracatta, küresel rekabette ve sürdürülebilir madencilik konusunda yapılması gerekenleri masaya yatıracağız. Bu kapsamda dolu dolu bir program hazırladık ve birçok önemli isim bizimle birlikte olacak" dedi.