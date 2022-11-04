Hepsiburada’nın Bergüzar Korel’in ve Cem Yılmaz’ın yer aldığı “Efsane Kasım” reklamları yayında

Hepsiburada’nın Efsane Kasım kampanyasının reklam filmleri yayınlandı. “Akıllı alışverişin’ faydalarını konu alan iki ayrı reklam filminde Bergüzar Korel ile Cem Yılmaz başrollerde yer alıyor.



Bergüzar Korel’in başrolünde yer aldığı reklam filminde Efsane Kasım’da sunulacak faydalar eğlenceli bir şarkıyla sunuluyor. Bergüzar Korel’in seslendirdiği şarkıda Hepsiburada’nın Efsane Kasım’da sunduğu faydalar müzikal havasında anlatılıyor.

Cem Yılmaz’ın başrolde olduğu reklam filmlerinde ise “akıllı alışveriş” ipuçları farklı karakterlerle işleniyor.



Şimdi al şubatta öde, sana özel kuponlar, Premium üyelerine kargo bedava, listeni paylaş 20.000₺’ye kadar kazan gibi fırsatların farklı karakterler üzerinden anlatıldığı reklam filmlerinde Cem Yılmaz’a yine kendisinin canlandırdığı “Ali Bey” karakteri eşlik ediyor.