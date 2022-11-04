Hepsiburada’nın Bergüzar Korel’in ve Cem Yılmaz’ın yer aldığı “Efsane Kasım” reklamları yayında

Hepsiburada’da Efsane Kasım başladı. Reklam filmleri marka yüzleri Bergüzar Korel ve Cem Yılmaz’la yayınlandı. Hepsiburada herkesi ‘Akıllı Alışveriş Platformu’na davet ediyor.

Hepsiburada’nın Bergüzar Korel’in ve Cem Yılmaz’ın yer aldığı “Efsane Kasım” reklamları yayında

Hepsiburada’nın Efsane Kasım kampanyasının reklam filmleri yayınlandı. “Akıllı alışverişin’ faydalarını konu alan iki ayrı reklam filminde ile başrollerde yer alıyor.

Bergüzar Korel’in başrolünde yer aldığı reklam filminde Efsane Kasım’da sunulacak faydalar eğlenceli bir şarkıyla sunuluyor. Bergüzar Korel’in seslendirdiği şarkıda Hepsiburada’nın Efsane Kasım’da sunduğu faydalar müzikal havasında anlatılıyor.

Cem Yılmaz’ın başrolde olduğu reklam filmlerinde ise “akıllı ” ipuçları farklı karakterlerle işleniyor.

Şimdi al şubatta öde, sana özel kuponlar, Premium üyelerine kargo bedava, listeni paylaş 20.000₺’ye kadar kazan gibi fırsatların farklı karakterler üzerinden anlatıldığı reklam filmlerinde Cem Yılmaz’a yine kendisinin canlandırdığı “Ali Bey” karakteri eşlik ediyor.

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