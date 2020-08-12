Her üç KOBİ'den biri çalışan sayısını azalttı

Haziran ayından itibaren sokağa çıkma kısıtlamalarının gevşetilmesi ve küresel ekonominin toparlanmaya başlaması, küçük işletmelerin kapılarını açmasını ve satış yapmaya başlamalarını sağladı



Facebook'un, Dünya Bankası ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD desteğiyle gerçekleştirdiği "Küçük İşletmeler Küresel Durum Raporu"na göre, dünya genelinde salgın nedeniyle kapalı kalmaya devam eden küçük işletme sayısı yüzde 26'dan yüzde 18'e düştü.



Türkiye’den araştırmaya katılan işletmelerden faaliyetlerine devam ettiğini belirtenlerin oranı ise yüzde 63’ten 84’e yükseldi.



24-30 Haziran tarihleri arasında yapılan araştırmanın Türkiye sonuçlarına göre, KOBİ’lerin yüzde 84’ü faal durumda ya da gelir getiren faaliyetlerde bulunuyor.

Araştırmaya göre, her ne kadar kapılarını açan ve satış yapmaya başlayan KOBİ’lerin sayısı geçtiğimiz aya göre artmış olsa da, bu işletmelerin birçoğu hala nakit akışı problemi yaşıyor.

KOBİ'lerin yüzde 63’ü, bu ayki satışlarının geçen sene aynı döneme kıyasla daha düşük olduğunu dile getiriyor.

Yüzde 32’si, geçtiğimiz ay satışlarının yüzde 25’ten fazlasının dijitalden geldiğini söylüyor. Yüzde 55’i ise işletmelerinin geleceği konusunda iyimser hissediyor.



Hem dünya genelindeki hem de Türkiye’deki her üç KOBİ’den biri salgın dolayısıyla çalışan sayılarını azalttıklarını belirtiyor.



Pandemi sürecinin devamında yaşanacak ekonomik toparlanmanın ise zaman alacağı belirtiliyor.



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