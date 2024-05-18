Hisarcık’ta kuraklık pancar üreticisini vurdu

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde yaklaşık 3 hafta önce ekimini yaptığı pancar tohumlarının henüz filiz vermediğini söyleyen Pancar üreticisi İsmail Şengül,” Bu yıl yaklaşık 7 dekar alana pancar ekimi yaptım. Ancak yağmur yağmadığı için tohumlar filiz vermedi. Bunun üzerine pancar tohumlarının filizlenip topraktan çıkması için diğer üreticilerle birlikte ekili alanlarda yağmurlama sulama çalışması yapıyoruz. Bu da bizlere ek maddi külfet getiriyor” dedi.

Bu yıl ilçede 20 pancar üreticisi yaklaşık 500 dekar alana pancar ekim yaptı.