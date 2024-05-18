Hisarcık’ta kuraklık pancar üreticisini vurdu

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde son günlerde havaların kurak gitmesi yüzünden ekimi yapılan pancar tohumlarının filiz vermemesi üzerine üreticiler ekili alanlarda yağmurlama sulama çalışması başlattı.

Hisarcık’ta kuraklık pancar üreticisini vurdu

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde yaklaşık 3 hafta önce ekimini yaptığı pancar tohumlarının henüz filiz vermediğini söyleyen Pancar üreticisi İsmail Şengül,” Bu yıl yaklaşık 7 dekar alana pancar ekimi yaptım. Ancak yağmur yağmadığı için tohumlar filiz vermedi. Bunun üzerine pancar tohumlarının filizlenip topraktan çıkması için diğer üreticilerle birlikte ekili alanlarda yağmurlama sulama çalışması yapıyoruz. Bu da bizlere ek maddi külfet getiriyor” dedi.

Bu yıl ilçede 20 pancar üreticisi yaklaşık 500 dekar alana pancar ekim yaptı.

EKONOMİ HABERLERİ

EPDK uluslararası enerji alanında söz sahibi olmaya devam ediyor

EPDK uluslararası enerji alanında söz sahibi olmaya devam ediyor

FED faiz kararı için geri sayım: (2024 FED haziran PPK toplantısı ne zaman?)

FED faiz kararı için geri sayım: (2024 FED haziran PPK toplantısı ne zaman?)

Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 17 Mayıs 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 17 Mayıs 2024 güncel altın kuru fiyatları

Kripto para yasası nedir, ne zaman çıkacak? Kripto yasasında hangi maddeler var?

Kripto para yasası nedir, ne zaman çıkacak? Kripto yasasında hangi maddeler var?

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan'dan asgari ücrette ara zam açıklaması

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan'dan asgari ücrette ara zam açıklaması

Mayıs ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? (2024 evde bakım maaşı sorgulama)

Mayıs ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? (2024 evde bakım maaşı sorgulama)

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...