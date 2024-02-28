Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, bugün ulaşım yatırımlarını yerinde incelemek için gittiği Samsun’da Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, ‘Batı Çevre Yolu ve Şehir Hastanesinin Bağlantı Yolları’ ile ilgili brifing aldı.

Uraloğlu, sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Samsun’un büyüme hızına ve artan trafik yoğunluğuna bağlı olarak yeni projeler ürettiklerini ve dev yatırımların hayata geçirildiğini ifade etti.



SAMSUN’A ULAŞIM VE İLETİŞİM ALTYAPISI İÇİN YAKLAŞIK 73 MİLYAR 391 MİLYON LİRA YATIRIM YAPILDI

Uraloğlu, 2002 yılından bu yana Samsun’un ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 73 milyar 391 milyon lira yatırım yapıldığını belirtti.



Uraloğlu Samsun’da yapılan kara yolu yatırımlarına değinerek, “120 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 313 kilometreye, 119 kilometre olan bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 375 kilometreye çıkardık. 3 bin 752 metre uzunluğunda 55 köprüsü vardı, bunu 17 bin 200 metre uzunluğunda 123 köprüye yükselttik. Bu yıl sonuna kadar 421 metre uzunluğunda 4 köprü daha inşa etmeyi planlıyoruz. Samsun’un 553 metre uzunluğunda tek bir tüneli vardı, ona 2 bin 325 metre uzunluğunda 2 tünel daha ekledik.” şeklinde konuştu.



Uraloğlu, Şehir Hastanesi Bağlantı Yolları ve Yeşilkent Kavşağı yapımı sürerken; eş zamanlı Samsun-Bafra ve Samsun Çevre Yolu BSK Onarımı, Havza-Vezirköprü Yolu, Çarşamba-Ayvacık Yolu, Ladik-Taşova Yolu gibi 10 ayrı karayolu projemizin çalışmalarının da devam ettiğini bildirdi.



KAVŞAK KOLLARINDAKİ TRAFİK YÜKÜNÜ DE HAFİFLETMEK İÇİN KOLLARI SIVADIK

Yapımı süren Yeşilkent Kavşağ’nın, Samsun İlini Kavak Devlet Yolu’na oradan da Samsun Çevre Yolu’na bağlamakta olduğunu belirten Uraloğlu, “Bu kavşak, Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin Ankara-İstanbul bağlantısında bulunuyor ve Samsun’un merkez ilçeleri olan Atakum ve İlkadım arasında geçiş noktasında olması sebebiyle burada yoğun trafik yaşanıyor.” dedi.



Kavşak kollarındaki trafik yükünü de hafifletmek için kolları sıvadıklarını söyleyen Uraloğlu, proje kapsamında, 2 adet 172 metre uzunluğunda altgeçit köprüsü, 2 adet 318 metre uzunluğunda ilave köprü ve 1 adet 29 metre uzunluğunda üstgeçit köprüsü bulunduğunu ifade etti. Uraloğlu ayrıca, 9 kilometre uzunluğundaki kavşak kollarının onarım ve yapım işlerini de gerçekleştirdiklerini belirtti.



SAMSUN ŞEHİR HASTANESİ’NİN BAĞLANTI YOLLARININ YAPIMI HIZLA SÜRÜYOR

Uraloğlu, Samsun başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi'nin sağlık alanındaki ihtiyaç duyduğu 1.103 yataklı Samsun Şehir Hastanesi’nin yapımı ile bağlantı yollarının yapımını da aynı anda yürütüldüğünü ifade etti.

